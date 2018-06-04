Вогняне пекло на Землі: в Гватемалі "вибухнув" вулкан, є жертви

У Гватемалі сталося потужне виверження вулкана Фуего, у результаті якого вже загинули сім чоловік, сотні отримали поранення. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Це виверження вже назвали одним із найсильніших за останні роки, передає NTN24.
У результаті попелом засипало сім муніципалітетів країни. Через НП довелося евакуювати 2 тисячі осіб.
Більшість загиблих і постраждалих потрапили в пастку лави, яка зійшла з вулкана. Крім того, кілька десятків людей зникли безвісти.
Також через активність Фуего довелося закрити міжнародний аеропорт столиці Гватемали "Аурора".
Volcanic eruption rocks #Guatemala ; fine ash from the volcano is blanketing nearby towns pic.twitter.com/5QCwihpO5F- China Xinhua News (@XHNews) 3 червня 2018 р
Grave la situación en @GuatemalaGob por sorpresiva # erupción de # volcán personas desaparecidas y miles de evacuados. pic.twitter.com/wbG6dD6s6R- Diario El Fortín (@diarioelfortin) 4 червня 2018 р
Entre llanto niños y adultos salen de sus hogares , están completamente en la calle, esperando que llegue pronto la ayuda humanitaria @PrensaLyO @israellorenzana @ kroseco25 @MonitorCdmx @CRGuatemalteca @GuatemalaGob #FuerzaGuatemala pic.twitter.com/2IHESACnHs- Bere's (@ FabisFs67) 4 червня 2018 р
#InformePreliminar de @GuatemalaGob | 7 fallecidos, 296 heridos y aproximadamente un millón de personas afectadas. #VolcanFuego #fuego #volcano # volcán #guatemala #antiguaguatemala #Fire #lava #eruption #eruption #guatemalaciudad pic.twitter.com/sYjPZsmJEE- República (@republicagt) 4 червня 2018 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, на кордоні між Центральною Явою і Йокйокартою в Індонезії почав виверження вулкан, викликавши хаос і припинення польотів у регіоні.