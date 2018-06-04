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Вогняне пекло на Землі: в Гватемалі "вибухнув" вулкан, є жертви

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У Гватемалі сталося потужне виверження вулкана Фуего, у результаті якого вже загинули сім чоловік, сотні отримали поранення. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Це виверження вже назвали одним із найсильніших за останні роки, передає NTN24.

У результаті попелом засипало сім муніципалітетів країни. Через НП довелося евакуювати 2 тисячі осіб.

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Більшість загиблих і постраждалих потрапили в пастку лави, яка зійшла з вулкана. Крім того, кілька десятків людей зникли безвісти.

Також через активність Фуего довелося закрити міжнародний аеропорт столиці Гватемали "Аурора".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на кордоні між Центральною Явою і Йокйокартою в Індонезії почав виверження вулкан, викликавши хаос і припинення польотів у регіоні.

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