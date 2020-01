Водоспад навпаки: на Фарерських островах помітили дивне явище

Жителям Фарерських островів, розташованих між Данією і Норвегією, вдалося зафіксувати на камеру дивне природне явище – водоспад навпаки.

Відео незвичайної "поведінки" стихії очевидці опублікували у Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як краплі води збираються у вихор, що "в'ється" біля скель.

Фахівці теж пояснили, що це не водоспад, а справді вихор. Однак користувачі в коментарях зазначили, що це однаково має дуже красивий вигляд.

Exceptional video of the vortex forming along the cliff of Beinisvørð - a 470 m high sea cliff, the highest sea cliff in Suðuroy, the Faroe Islands on Jan 6th, 2020. We thank Helen Wang for the report, the video was recorded by her brother Samy Jacobsen - posted with permission. pic.twitter.com/FMALjZpvSt