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11 січня • оновлено в 12:27
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Водоспад навпаки: на Фарерських островах помітили дивне явище

1.3т
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Жителям Фарерських островів, розташованих між Данією і Норвегією, вдалося зафіксувати на камеру дивне природне явище – водоспад навпаки.

Відео незвичайної "поведінки" стихії очевидці опублікували у Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як краплі води збираються у вихор, що "в'ється" біля скель.

На Фарерських островах помітили водоспад навпаки

На Фарерських островах помітили водоспад навпаки

Скриншот із відео

Фахівці теж пояснили, що це не водоспад, а справді вихор. Однак користувачі в коментарях зазначили, що це однаково має дуже красивий вигляд.

Краплі води збиралися у вихор, який "в'ється" біля скель

Краплі води збиралися у вихор, який "в'ється" біля скель

Скриншот із відео

Фахівці теж пояснили, що це не водоспад, а вихор

Фахівці теж пояснили, що це не водоспад, а вихор

Скриншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль, який називають одним із найбільших у світі. Очевидцям вдалося зняти виверження, яке супроводжувалося потужним вибухом.

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Автор
Діна Баронова
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