"Водитиме за ніс": з'явився прогноз по зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

Північна Корея не стане роззброюватися після саміту, який відбудеться в Сінгапурі 12 червня.

На думку російського військового оглядача і аналітика Павла Фельгенгауера, ракетно-ядерна зброя є конвертованим товаром, який можна продавати багатим іноземцям. Про це йдеться в його блозі, опублікованому на OBOZREVATEL.

"Трампу терміново потрібен якийсь зовнішньополітичний успіх. Неважливо де. Він дуже сподівається, що доведе всім, який він молодець і як він може укладати угоди, про що він говорив у передвиборній кампанії. Так що йому дуже потрібен успіх", - зазначив він.

За словами Фельгенгауера, Північну Корею затиснули санкціями таким чином, що їй потрібно вибиратися з цієї ситуації.

"Так що позначити щось як успіх, я думаю обидві сторони зацікавлені. А от чи готова Північна Корея реально роззброїтися? Швидше за все ні. Не готова і роззброюватися не буде, а буде водити американців за ніс. А Трамп, я думаю, буде і задоволений тим, щоб його за ніс водили в даній ситуації. Швидше за все так. Але хоча точно вам сказати я нічого не можу, подивимося", - додав експерт.

На його думку, в КНДР щось зміниться, але не найближчим часом.

"Деякі нюанси там змінюватимуться, але суть диктатури мінятися не буде, я думаю. Втрачати ракетно-ядерну зброю, яку вони з таким трудом і з такими жертвами, зусиллями збудували, в обмін на незрозуміло що вони, звичайно, теж не будуть. Це малоймовірно. Тим більше це конвертований товар, його можна продавати за хороші гроші різним багатим іноземцям", резюмував Фельгенгауер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший раунд переговорів Трампа і Кім Чен Ина пройде 12 червня. Обидва лідери країн вже прибули туди для підготовки. Білий дім оприлюднив список тих, хто буде присутній від американської сторони.