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Костянтин Еггерт
Костянтин Еггерт
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Во всей этой истории содержится горькая для Кремля ирония...

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Российские комментаторы в панике: рушится стратегическое партнерство России и США, говорят они. Распадается система договоров об ограничении ядерных вооружений, созданная на излете холодной войны. Америка ни с кем не считается и теперь готова списать в утиль Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Его подписали в декабре 1987 года Рональд Рейган и Михаил Горбачев.

Клуб поклонников Киссинджера

Аргументы американцев изложил российскому руководству во время недавнего визита в Москву советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон: во-первых, Россия договор давно нарушила, создав крылатые ракеты наземного базирования, способные нести ядерные боеголовки, - пишет Константин Эггерт для DW. - Во-вторых, ни Китай, ни Индия, ни Пакистан, имеющие ядерное оружие, этот договор не подписывали и теперь берут на вооружение те ракеты, которые хотят. С точки зрения Вашингтона, в проигрыше тут Америка - она единственная выполняет договор. Теперь США выйдут из него и, как пообещал Трамп, победят и Россию, и Китай в новой гонке вооружений.

Для того, чтобы донести эти мысли до российского начальства, хватило бы нескольких часов. Но Джон Болтон пробыл в Москве два полных дня, во время которых не встретился разве что с министром культуры Мединским. Российские "товарищи" слушали его очень внимательно. Достаточно вспомнить пять часов переговоров с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

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После этих двух дней ни у кого в Москве не должно было остаться сомнений: Белый дом сделал Кремлю важнейшее предложение. Повторять его дважды американцы вряд ли станут. Оно довольно простое: как образно выразился в разговоре со мной один западный посол: "В 1972 году Генри Киссинджер посоветовал президенту Ричарду Никсону "дружить" с Пекином против Москвы. А теперь Трамп предлагает Путину встать на его сторону в глобальном противостоянии с китайцами". По слухам, Трамп действительно получил такой совет от ветерана американской дипломатии. Киссинджер также не раз бывал в Москве и встречался с Путиным, который его очень уважает. Циников-реалистов и поклонников "жесткой силы" к бывшему госсекретарю всегда непреодолимо тянет.

Трамп, Путин и китайский неоимпериализм

Растущая мощь Китая воспринимается в Вашингтоне как главный вызов 21 века. Трамп полон решимости дать отпор китайским геополитическим притязаниям. И он надеется, что Путин его поймет. С точки зрения американского руководства, Россия не способна сама справиться с китайским вызовом.

В конце концов, это у России четыре тысячи километров границы с Китаем. И это у нее во всей Сибири и Дальнем Востоке живет едва ли не в десять раз меньше людей, чем в трех северных провинциях КНР. И это ее земли китайские школьные учебник именуют отобранными. И это у ее рубежей может в любой момент оказаться двухмиллионная Народно-освободительная армия Китая.

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Будучи реалистами, Трамп и Болтон не надеются, что российский режим завтра начнет стягивать войска в район Хабаровска. Они, скорее, рассчитывают, что Путин сам адекватно оценивает угрозу, исходящую от китайского неоимпериализма, и поймет: новая гонка вооружений нужна Америке прежде всего для сдерживания Китая, а не России, у которой попросту не хватит ресурсов для серьезного соревнования с США.

От российского лидера ждут, что он согласится на демонтаж договора о ракетах средней и меньшей дальности и не станет угрожать НАТО размещением дополнительного ядерного оружия на западной границе, прежде всего, в Калининградской области.

"Момент истины" для Путина?

Интересно, что Трамп даже не предлагает Путину особых ответных уступок. Возможно, новые санкции, которые США должны ввести в связи с "делом Скрипалей" в ноябре, будут минимальными, и усилится сотрудничество спецслужб двух стран в сфере борьбы с терроризмом, а также взаимодействие в Сирии. Главную проблему Кремля - комплекс санкций, наложенных в связи с российско-украинской войной и вмешательством в выборы - Белый дом не может снять из-за противодействия Конгресса. Дональд Трамп предлагает Владимиру Путину посмотреть на китайскую угрозу трезво и осознать реальные, а не мнимые интересы его, Путина, страны.

Во всей это истории содержится горькая для Кремля ирония. Российские державники во главе с их гуру Евгением Примаковым двадцать с лишним лет мечтали о многополярном мире, в котором США перестанут быть страной номер один, а международное право будет использоваться так и тогда, где и когда это выгодно конкретным геополитическим игрокам. И вот пришли Дональд Трамп, Джон Болтон и Ко, и сами заговорили о многополярном мире.

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И начали выходить из всех международных соглашений, которые считают неудобными. И воспели оду суверенитету - еще одному фетишу травмированных поражением в холодной войне российских руководителей. И вдруг оказалось, что все это не так приятно, как виделось московским мечтателям. Россия в этом новом мире - не самый мощный и не самый влиятельный полюс. Просто раньше в Вашингтоне об этом говорили, а теперь поверяют риторику делом.

За девятнадцать дней, которые пройдут с окончания визита Джона Болтона в Москву до встречи президентов России и США в Париже Путину, видимо, предстоит принять одно из важнейших решений его жизни: чьим младшим партнером станет в новой многополярной реальности Россия - США или Китая? Младшим - в любом случае, в силу демографических, экономических и социальных причин, как бы это ни было больно российскому руководству и российскому обществу.

Путину придется прервать размышления о том, как выглядит рай и заняться важнейшим делом. Не захватом соседних территорий, не подавлением неугодных, не унылой пропагандой про "бандеровцев" и не организацией опереточных переворотов на Балканах с катастрофическими результатами. Президенту России предстоит определить настоящие, а не мнимые национальные интересы страны в непростых и не очень выгодных для него условиях. Ирония истории в том, что сделать это его подталкивает Дональд Трамп - такой же, как и Путин, поклонник Генри Киссинджера.

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Автор
Костянтин ЕггертКостянтин Еггерт
Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Джерело
Джерело:www.dw.com
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Исаев Денис
Исаев Денис
Украине штаты похоже то же самое предложили только против России, чем всё это для неё закончилось мы сейчас хорошо видим. Понятно что США выгодна склока между Россией и Китаем, непонятно только в чём здесь выгода России?
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Bio Sphera
Bio Sphera
Похоже, автор считает себя первой женой Трампа, раз так уверенно высказывает мысли своего хозяина)
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
На пресвью Болтон недвозначно сказав, що Штати збираються виграти гонку озброєнь, а також униле шамкання Лаврова, що Мокшанія не допустить при гонці озброєнь помилок СРСР. З чим вас усіх й поздоровляю, особливо тих, хто пам'ятає яким чином закінчилася минула гонка озброєнь для СРСР.
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Исаев Денис
Исаев Денис
Бурий Юрій, А что он должен был сказать, что проиграют? На начао 80-х госдолг США был чуть больше 2 трлн. долларов и едва превысил 30% ВВП, сейчас 21 трлн. долларов и 110% ВВП. Уже сейчас обслуживанте госдолга почти сравнялось с военным бюджетом страны. Кстати несмотря на заверения Трампа госдолг продолжает расти и с начала года он вырос уже на 1.2 трлн. долларов.
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