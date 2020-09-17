Внучки Лукашенка слідом за його сином забрали документи з ліцею – ЗМІ

Внучки Олександра Лукашенка, який п'ять термінів поспіль займав пост президента Білорусі, Анастасія та Дар'я забрали документи з ліцею Білоруського державного університету.

Як повідомляє TUT.BY, дану інформацію виданню підтвердила сама внучка Лукашенка Анастасія.

відомо, що старша сестра Анастасія вчилася на гуманітарному профілі. В минулому навчальному році, в 10-му класі, вона стала віце-міс Ліцею БДУ. Молодша Дар'я вступила до ліцею в цьому році і теж вибрала гуманітарний профіль.

Сама ж Анастасія про причини відходу нічого не повідомила. Вони відвідували заняття всього тиждень після початку навчального року, а потім забрали документи з ліцею.

Анастасія та Дар'я – старші дочки середнього сина президента Дмитра Лукашенка, який очолює Президентський спортивний клуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, син Олександра Лукашенка Микола забрав документи з ліцею Білоруського державного університету.