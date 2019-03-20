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Вказали недоторканних: Луценко розкрив факти тиску США

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Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що під час першої зустрічі з ним посол США в Україні Марі Йованович надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю американському HillTv. "На жаль, на першій зустрічі посол США в Києві дала мені список людей, яких ми не повинні переслідувати", – розповів Луценко, який зайняв посаду глави Генпрокуратури в 2016 році.

"Моя відповідь – це неприпустимо. Ніхто в цій країні, ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол, не зупинять мене від кримінального переслідування за вчинення злочину", – наголосив генпрокурор.

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Юрій Луценко

Юрій Луценко

24tv.ua

Марі Йованович

Марі Йованович

unn.com.ua

При цьому, в Державному Департаменті США від звинувачень відхрестилися, заявивши, що їм нічого про це не відомо, і звинуватили Луценка у "відвертій вигадці".

"Ми бачили повідомлення про звинувачення. Наразі Сполучені Штати не надають жодної допомоги Генеральній прокуратурі, але раніше намагалися підтримати фундаментальну реформу сектора правосуддя, зокрема в PGO, після Революції Гідності 2014 року. Коли політична воля до справжніх реформ із боку генеральних прокурорів виявилася недостатньою, ми взяли на себе нашу фідуціарну відповідальність перед американським платником податків і перенаправили допомогу на більш продуктивні проекти", – відповіли в Держдепі.

Посольство США

Посольство США

visaglobal.com.ua

Луценко також розкрив дані про те, що Генеральна прокуратура так і не отримала 4 мільйони доларів, обіцяні і виділені США.

"У той час у нас була справа за розкрадання урядової технічної допомоги США на суму 4 млн доларів, і в цьому відношенні мав місце цей діалог. На той час посол вважала, що наші співбесіди з українськими громадянами, українськими державними службовцями, які були частими відвідувачами американського посольства, кидають тінь на антикорупційну політику", – пояснив генпрокурор.

"Насправді, ми отримали від посольства США листа про те, що гроші, про які ми говоримо, були під їхнім повним контролем, і що посольство не вимагало нашої правової оцінки цих фактів. Ситуація була досить дивною, оскільки кошти, про які ми говоримо, були призначені для Генеральної прокуратури, і ми сказали, що ніколи не бачили їх, і посольство США відповіло, що проблем немає", – додав Луценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посол США в Україні Марі Йованович закликала звільнити з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

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Семиноженко Евгений
Семиноженко Евгений
Теперь понятно почему Сытника за схемы в оборонке никто судить не станет. У него есть хорошая крыша)
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Junio Van
Junio Van
картавому уже нечего терять, скоро ,,выборы,,. можно уже и переобувать копыта свои свиные
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Junio Van, и что что выборы? Прокуратура не правительство, хотя рашистам этого не понять.
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