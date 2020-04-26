Головна Новини
26 квітня • оновлено в 22:27
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Виявлено новий спосіб передачі коронавірусу: під загрозою цілі міста

13.6т
Читати матеріал російською

Італійська асоціація медицини навколишнього середовища (SIMA) виступила із заявою, що сліди РНК SARS-Cov-2 були виявлені в найдрібніших частинках атмосфери.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

ЦеЙ доказ може стати показником для завчасного попередження повторного появи коронавірусу і прийняття відповідних профілактичних заходів перед початком нової епідемії, заявила президент асоціації, професор Алессандро Міан, передає видання Corriere Della Sera.

"Перші докази, що стосуються присутності коронавірусу в дрібних частинках, були отримані в результаті аналізу вибірки з 34 зразків ультрадисперсних частинок PM10 в навколишньому середовищі промислових об'єктів провінції Бергамо. Вони забиралися двома різними пробовідбірними пристроями для повітря безперервно протягом трьох тижнів, з 21 лютого до 13 березня", - пояснює координатор групи наукових досліджень Леонардо Сетте.

Коронавірус знайшли в дрібних частинках атмосфери

Коронавірус знайшли в дрібних частинках атмосфери

pixabay

Отримані результати не виявили присутності в дрібних частинках атмосфери коронавірусу в контактному вигляді, проте в ній були виявлені сліди його РНК: це не означає, що вірус, який у них міститься, неодмінно є активним і має достатнє вірусне навантаження, щоб бути заразним. Але частинки можуть стати індикатором випадків захворювання в районах, де виявляються ці сліди, як і в стічних водах, де були виявлені сліди вірусу.

"Доказ, що РНК SARS-CoV-2 може бути присутнім в дрібних частинках в повітрі, не служить безумовним свідченням існування третього способу зараження. Однак слід враховувати в ході так званої другої фази необхідність підтримки низьких рівнів викиду дрібних частинок, щоб не створити ризику і не спровокувати потенційного поширення вірусу", – говорить вірусолог і головний лікар лікарні Галеацці в Мілані Фабріціо Прельяско.

"Існує можливість, що частинки можуть сприяти поширенню вірусу, і може бути способом його передачі, але ми не знаємо, яка її вірусне навантаження, і яку роль він відіграє в самому зараженні", - підвів підсумок вірусолог.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, британські вчені розробили експрес-тест на імунітет до коронавірусу COVID-19.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Тег
хвороба
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
3
Смішно
6
Цікаво
8
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
так распространяться может только боевой вирус.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги