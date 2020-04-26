Виявлено новий спосіб передачі коронавірусу: під загрозою цілі міста

Італійська асоціація медицини навколишнього середовища (SIMA) виступила із заявою, що сліди РНК SARS-Cov-2 були виявлені в найдрібніших частинках атмосфери.

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ЦеЙ доказ може стати показником для завчасного попередження повторного появи коронавірусу і прийняття відповідних профілактичних заходів перед початком нової епідемії, заявила президент асоціації, професор Алессандро Міан, передає видання Corriere Della Sera.

"Перші докази, що стосуються присутності коронавірусу в дрібних частинках, були отримані в результаті аналізу вибірки з 34 зразків ультрадисперсних частинок PM10 в навколишньому середовищі промислових об'єктів провінції Бергамо. Вони забиралися двома різними пробовідбірними пристроями для повітря безперервно протягом трьох тижнів, з 21 лютого до 13 березня", - пояснює координатор групи наукових досліджень Леонардо Сетте.

Коронавірус знайшли в дрібних частинках атмосфери pixabay

Отримані результати не виявили присутності в дрібних частинках атмосфери коронавірусу в контактному вигляді, проте в ній були виявлені сліди його РНК: це не означає, що вірус, який у них міститься, неодмінно є активним і має достатнє вірусне навантаження, щоб бути заразним. Але частинки можуть стати індикатором випадків захворювання в районах, де виявляються ці сліди, як і в стічних водах, де були виявлені сліди вірусу.

"Доказ, що РНК SARS-CoV-2 може бути присутнім в дрібних частинках в повітрі, не служить безумовним свідченням існування третього способу зараження. Однак слід враховувати в ході так званої другої фази необхідність підтримки низьких рівнів викиду дрібних частинок, щоб не створити ризику і не спровокувати потенційного поширення вірусу", – говорить вірусолог і головний лікар лікарні Галеацці в Мілані Фабріціо Прельяско.

"Існує можливість, що частинки можуть сприяти поширенню вірусу, і може бути способом його передачі, але ми не знаємо, яка її вірусне навантаження, і яку роль він відіграє в самому зараженні", - підвів підсумок вірусолог.

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