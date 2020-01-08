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8 січня • оновлено в 20:02
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"Дзвіночок усім терористам!" Трамп поставив ультиматум Ірану в своїй заяві

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова ввести потужні санкції проти Ірану.

Про це він сказав у середу, 8 січня, під час звернення до народу. Військових заходів проти країни Трамп не анонсував.

"Іран повинен відмовитися від своїх амбіцій щодо розробки ядерної зброї і припинити фінансувати тероризм", – закликав президент.

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Він додав, що від ядерної угоди з Іраном, за прикладом Америки, повинні відмовитися Європа, Китай і Росія.

"Я б хотів попросити НАТО стати більш залученими в те, що відбувається на Близькому Сході", – зазначив глава Сполучених Штатів.

"Дзвіночок усім терористам!" Трамп поставив ультиматум Ірану в своїй заяві

Трамп також повідомив, що під час нападу Ірану на американську військову базу ніхто не постраждав.

"Американці при іранському ракетному ударі не постраждали. Система раннього попередження спрацювала відмінно, допомогла попередити про атаку", – сказав він.

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Трамп також додав, що поки він президент США, "Ірану ніколи не буде дозволено мати ядерну зброю".

Що стосується гучного вбивства іранського генерала, то Трамп назвав його терористом і наголосив, що "Сулеймані треба було нейтралізувати давним-давно". "Це дзвіночок усім терористам", – сказав він.

Американський лідер також попередив, що у країни є потужна армія і зброя. "У США є "великі і потужні" ракети, ведеться робота над гіперзвуковими ракетами", – зазначив він.

"Зараз ми сильніші, ніж будь-коли в історії", – сказав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Конфлікт США та Ірана Вбивство генерала Сулеймані
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
не важно погибли или нет тот факт что американские базы бомбили уже нонсенс когда такое было
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0
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
мощный как помойка обоза))
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hunt andres
hunt andres
Никто не пострадал? А ВВС утверждает о 28 ушкваренных амерских вояках. Кому верить?
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Скорее всего никто, разве что какие-нибудь неспешные эстонцы или финны (интересно, есть они в Ираке?) не успели свалить до начала фейерверка. А, говоруны из "ВВС" в лучших традициях "СПИД-ИНФО", в своих публикациях, во время недавних иранских протестов, начали с 50 погибших, потом 300, а сейчас уже 1,5 тысячи. Кому хочется, тот и поверит, прямо как в Дедушку Мороза, ведь проверить достоверность информации возможности всё равно нет. )))))))))))))))))))
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