"Дзвіночок усім терористам!" Трамп поставив ультиматум Ірану в своїй заяві

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова ввести потужні санкції проти Ірану.

Про це він сказав у середу, 8 січня, під час звернення до народу. Військових заходів проти країни Трамп не анонсував.

"Іран повинен відмовитися від своїх амбіцій щодо розробки ядерної зброї і припинити фінансувати тероризм", – закликав президент.

Він додав, що від ядерної угоди з Іраном, за прикладом Америки, повинні відмовитися Європа, Китай і Росія.

"Я б хотів попросити НАТО стати більш залученими в те, що відбувається на Близькому Сході", – зазначив глава Сполучених Штатів.

Трамп також повідомив, що під час нападу Ірану на американську військову базу ніхто не постраждав.

"Американці при іранському ракетному ударі не постраждали. Система раннього попередження спрацювала відмінно, допомогла попередити про атаку", – сказав він.

Трамп також додав, що поки він президент США, "Ірану ніколи не буде дозволено мати ядерну зброю".

Що стосується гучного вбивства іранського генерала, то Трамп назвав його терористом і наголосив, що "Сулеймані треба було нейтралізувати давним-давно". "Це дзвіночок усім терористам", – сказав він.

Американський лідер також попередив, що у країни є потужна армія і зброя. "У США є "великі і потужні" ракети, ведеться робота над гіперзвуковими ракетами", – зазначив він.

"Зараз ми сильніші, ніж будь-коли в історії", – сказав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!