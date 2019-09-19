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19 вересня • оновлено в 08:06
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"Вишиванка, як у Ростові!" На росТБ нахабно "скасували" Україну через Голодомор

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На російському пропагандистському телебаченні спалахнула гостра дискусія через Україну. Приводом послужили слова міністра закордонних справ України Вадима Пристайка про те, що світ повинен визнати Голодомор актом геноциду радянської Росії над Україною.

Його позиція буквально підірвала провідних рупорів Кремля в ефірі передачі "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це абсолютно неосвічена людина, абсолютний неофіт. Він говорить про те, що Україна тоді втратила щось – України не було! Взагалі не було такої держави! Це один з регіонів Радянського союзу", – нахабно збрехав секретар президії партії "Справедлива Росія" Олександр Романович.

Однак йому заперечив український політолог Віктор Рибаченко, нагадавши про Українську РСР, яка мала статус республіки.

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Але українофоб не вгамовувався і продовжив сипати псевдоісторичними вигадками замість конкретних фактів.

"Вишиванка у вас така ж, як у Ростові або в Краснодарі. Один в один! Російська косоворотка ось ще буває – те ж саме!" – огризнувся Романович.

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот відео

Через якийсь час в суперечку втрутилася і скандальна ведуча програми Ольга Скабєєва, яка взагалі дозволила собі цинічну ремарку про Голодомор.

"Ви таким чином гроші у Росії зараз просите? Ну, на що ви натякаєте? Чому зараз саме, в той момент, коли ви говорите: "Нам треба зустрітися з Путіним, налагодити відносини", чому зараз хоча б цій чудовій людині не промовчати?" – уїдливо сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
російська пропаганда Голодомор в Україні
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Кубань это Украина. Вот и вышиванки Украинские там!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Себостьян Прейро, Кубань Рашке отписали при передаче Крыма и ещё Таганрог и Краснодар это исконно украинские территории были
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Грузин Сталин морил шароварников,а теперь шароварники у грузин посасывают
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И к стати исходя из мнения кокаинщицы скабеевой если УССР не страна была значит нет и не существует ДНР и Лнр и можно вообще не обращать внимание на там живущих их же нету))))))))))
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