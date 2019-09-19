"Вишиванка, як у Ростові!" На росТБ нахабно "скасували" Україну через Голодомор

На російському пропагандистському телебаченні спалахнула гостра дискусія через Україну. Приводом послужили слова міністра закордонних справ України Вадима Пристайка про те, що світ повинен визнати Голодомор актом геноциду радянської Росії над Україною.

Його позиція буквально підірвала провідних рупорів Кремля в ефірі передачі "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це абсолютно неосвічена людина, абсолютний неофіт. Він говорить про те, що Україна тоді втратила щось – України не було! Взагалі не було такої держави! Це один з регіонів Радянського союзу", – нахабно збрехав секретар президії партії "Справедлива Росія" Олександр Романович.

Однак йому заперечив український політолог Віктор Рибаченко, нагадавши про Українську РСР, яка мала статус республіки.

Але українофоб не вгамовувався і продовжив сипати псевдоісторичними вигадками замість конкретних фактів.

"Вишиванка у вас така ж, як у Ростові або в Краснодарі. Один в один! Російська косоворотка ось ще буває – те ж саме!" – огризнувся Романович.

Ольга Скабєєва Скріншот відео

Через якийсь час в суперечку втрутилася і скандальна ведуча програми Ольга Скабєєва, яка взагалі дозволила собі цинічну ремарку про Голодомор.

"Ви таким чином гроші у Росії зараз просите? Ну, на що ви натякаєте? Чому зараз саме, в той момент, коли ви говорите: "Нам треба зустрітися з Путіним, налагодити відносини", чому зараз хоча б цій чудовій людині не промовчати?" – уїдливо сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше російський пропагандист-українофоб Олексій Мартинов образливо висловився про Україну та її національний одяг, назвавши вишиванку сільській одягом.

Таку ж думку він висловив про українську мову.

Що стосується України, то її рупор Кремля образливо обізвав "державою-вірусом", чим спровокував скандал.

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