Вірменія відкликала посла з Ізраїлю через постачання зброї Азербайджану

Вірменія відкликала свого посла в Ізраїлі для консультацій через те, що Ізраїль нібито продає зброю Азербайджану.

Про це повідомило видання "Новости-Армения" з посиланням на слова прессекретарки вірменського МЗС Анни Нагдалян. Раніше в ЗМІ з'явилися повідомлення, що кілька азербайджанських літаків попрямували до Ізраїлю, щоб доставити звідти озброєння.

Представниця МЗС назвала неприйнятним надання Ізраїлем "надсучасного озброєння" Азербайджану.

"Через дипломатичні канали ми багаторазово повідомляли про це ізраїльським колегам і зазначали, що це особливо прикро тоді, коли Азербайджан за підтримки Туреччини здійснює широкомасштабну агресію проти Арцаха і Вірменії", – сказала вона.

Нагдалян зазначила, що, замість того, щоб встати на бік закликів щодо припинення бойових дій, ізраїльська сторона продовжує постачання озброєння Азербайджану.

"З огляду на ситуацію, що склалася, МЗС ухвалив рішення відкликати посла Вірменії в Ізраїлі для консультацій", – резюмувала прессекретарка МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 жовтня в невизнаному Нагірному Карабасі продовжилися запеклі бої між Азербайджаном і Вірменією. Зокрема, азербайджанська сторона завдала по противнику артудари, а вірменська – повідомила про нові втрати.