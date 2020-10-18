Вірменія показала відео 'наступу' Азербайджану після перемир'я

Вірменія звинуватила Азербайджан у порушенні гуманітарного перемир'я, нібито противник почав наступ військ.

Про це повідомило Міноборони Вірменії, опублікувавши відео, на якому нібито показана атака азербайджанських військових.

Зі свого боку азербайджанські солдати захопили позиції вірменських спецназівців, показавши відповідний запис. На кадрах видно, що військові втікали з окопів, рятуючись від бронетехніки і солдатів азербайджанської армії, передає пресслужба Міноборони Азербайджану.

Нагадаємо, що Вірменія й Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир'я, починаючи з 00:00 годин за місцевим часом, 18 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вірменія звинуватила Азербайджан у порушенні гуманітарного перемир'я, заявивши, що противник проводив обстріли. Водночас азербайджанське Міноборони також повідомило про ворожі обстріли.