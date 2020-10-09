Вірменія і Азербайджан погодилися на переговори про перемир'я в Москві

Вірменія і Азербайджан підтвердили участь своїх міністрів закордонних справ в консультаціях в Москві 9 жовтня щодо припинення вогню.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на речницю МЗС РФ Марію Захарову, зараз йде активна підготовка до зустрічі.

"Баку і Єреван підтвердили участь в консультаціях в Москві. Йде активна підготовка", – сказала вона.

Війна між Вірменією і Азербайджаном за невизнаний Нагірний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту в той день збройні сили Азербайджану втратили убитими до 200 військовослужбовців.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.

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