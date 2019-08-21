Випробування потужної ракети у США: в світі почалася нова гонка озброєнь

Після виходу з Договору між РФ і США про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), американські військові вперше випробували крилату ракету наземного базування, дальність польоту якої раніше була заборонена.

Що це означає, і чим відповість Росія – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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США випробували нову крилату ракету малої дальності, раніше заборонену ДРСМД.

У зв'язку з цим, у Росії звинуватили Америку в плановій підготовці до випробувань і навмисному знищенні "ракетного" договору.

РФ вже давно має на озброєнні крилату ракету наземного базування, дальність якої була заборонена Договором.

Випробування США

Вперше, за більш ніж 30 років, на військовому полігоні на острові Сан-Ніколас штат Каліфорнія, США випробували крилату ракету наземного базування малої дальності. За даними Пентагону, ракета влучила в ціль на відстані понад 500 км.

Про намір випробувати ракету дальністю приблизно в тисячу кілометрів у Міністерстві оборони США повідомляли ще в березні. Тоді представник відомства заявляв, що якщо випробування пройдуть успішно, ракета може бути розгорнута десь через 18 місяців.

Ще на початку серпня джерела в Пентагоні підтвердили, що підготовка йде повним ходом, і назвали це відповіддю адміністрації Дональда Трампа на "багаторічне недотримання Росією ДРСМД".

Зараз у Міноборони США оцінюють результати випробування, ці дані "слугуватимуть основою" для подальшого розвитку ракет середньої дальності, заявили там.

Що ж до характеристик запущеної ракети, то, за словами підполковника ВПС США Роберта Карвера, крилата ракета наземного базування, запущена з мобільної установки, була різновидом крилатої ракети "Томагавк".

США випробували заборонені ДРСМД ракети Скрін

Ракети "Томагавк" – це низка багатоцільових дозвукових крилатих ракет великої дальності, які виготовляються в Америці. Мають величезний спектр тактичного застосування підводного, надводного, сухопутного та повітряного базування.

Перебувають на озброєнні кораблів і підводних човнів ВМС США, використовувалася у всіх значних військових конфліктах за участю США з моменту її прийняття на озброєння в 1983 році.

Дальність польоту "Томагавк" наземного базування становить від 1250 до 2500 км (були зняті з озброєння після підписання Договору), підводного – 1000 км. Ракета несе фугасну або касетну бойову частину масою 120 кг. Під час використання ядерного боєприпасу масштаб руйнувань може досягати трьох кілометрів. Водночас у Пентагоні уточнили, що ракета, яка випробовувалася, була спроектована для доставлення звичайних, а не ядерних боєголовок.

Реакція Росії

Одразу після повідомлення Пентагону, російські ЗМІ тут же звинуватили США в тому, що вони запустили ракету, яка заборонена Договором РСМД. До того ж явно забувши, що Росія також припинила свою участь у Договорі 2 серпня, у зв'язку з чим американці більше не зв'язані ніякими зобов'язаннями.

Зокрема, в топових російських виданнях вийшли матеріали з такими заголовками.

Не обійшлося і без гучних заяв російських чиновників, які загалом дублюють один одного в спробі довести, що США вже давно збиралася вийти з ДРСМД.

Зокрема, заступник голови комітету Держдуми з оборони Юрій Швиткін заявив, що США "вже готувалися в односторонньому порядку вийти з Договору".

"Ці випробування Сполучених Штатів для країн Європи і всієї світової спільноти повинні бути сигналом про те, що США є руйнівниками архітектури європейської і світової безпеки, і про необхідність вжиття відповідних заходів щодо недопущення цього", – сказав депутат.

Така ж риторика помітна й у заяві заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова: "Москва жалкує у зв'язку із пусками США ракет, раніше заборонених ДРСМД. Це ще раз доводить, що підготовка до зламу договору йшла давно".

Сергій Рябков "РИА Новости"

Він зазначив, що Москва не дозволить втягнути себе в гонку озброєнь і прихильна до мораторію на розміщення ракет, поки це де-небудь не зроблять США.

На думку члена оборонного комітету Ради Федерації Франца Клінцевича, запуск ракети після того, як на початку серпня було припинено дію ДРСМД, – це "відвертий цинізм і знущання над світовою спільнотою".

Клінцевіч підкреслив, що Росія не має наміру вступати в гонку озброєнь, проте зробить все, щоб не допустити переваги США.

Примітно, що крім РФ на запуск ракети середньої дальності в Штатах відреагували і в Китаї. Крім того, там підтримали слова росіян про те, що Америка спеціально поховала Договір.

"Випробування Пентагоном крилатої ракети наземного базування стало підтвердженням справжніх намірів виходу США з ДРСМД" – МЗС КНР.

Відповідь РФ

Насправді вся історія з виходом США із Договору почалася з надання Пентагоном своїм союзникам НАТО розвідданих про нові російські ракети "Новатор" 9М729, які були не тільки успішно випробувані, але й поставлені на озброєння.

Ракета 9М729 РБК

Пускова установка "Іскандер-М" РБК

За словами колишнього директора Національної розвідки США Деніела Коутса, який пішов у відставку 15 серпня 2019 року, Росія спочатку провела льотні випробування 9М729 на відстань, що набагато перевищує 500 кілометрів, зі стаціонарної пускової установки. Потім випробувала цю ж ракету з мобільної установки, але на відстань менше 500 кілометрів".

У листопаді 2018 року заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков підтвердив, що така ракета дійсно є на озброєнні ЗС РФ.

"У Росії дійсно є ракета наземного базування 9М729. Це модернізований варіант ракети для комплексу "Іскандер-М". Модернізація цієї ракети має відношення, насамперед, до її бойової частини. Ми поінформували американську сторону, що 18 вересня 2017 року на полігоні "Капустін Яр" в рамках навчань "Захід-2017" був проведений навчально-бойовий пуск ракети 9М729 на максимальну дальність. Вона пролетіла менше 480 кілометрів", – заявив він.

"Іскандер-М" з ракетою 9М729 РБК

За версією журналу The National Interest, 9М729 є наземною версією крилатої ракети морського базування "Калібр" і, судячи з усього, саме вона стане відповіддю США на випробування американської ракети.

Це підтверджує заява міністра оборони РФ Сергій Шойгу від 5 лютого, яка прозвучала через чотири дні після слів американського президента Дональда Трампа про те, що США почнуть шестимісячний період виходу з Договору.

"Генеральний штаб представив верховному головнокомандувачу перелік заходів, які він схвалив. Протягом 2019-2020 років нам необхідно розробити наземний варіант комплексу "Калібр" морського базування з крилатою ракетою великої дальності, який добре зарекомендував себе в Сирії. У ці ж терміни нам належить створити наземний ракетний комплекс із гіперзвуковою ракетою великої дальності", – сказав Шойгу.

Чого домагаються світові гіганти

На думку військового експерта і головного редактора журналу Defense Express Антона Міхненка, розірвання ДРСМД було наслідком дій РФ щодо порушення умов цього документа. Але на сьогодні США зацікавлені в тому, щоб всі країни, які зараз мають ракети, сіли за стіл переговорів і підписали новий договір, сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

"Те, що відбуваються випробування, означає, що Америка піднімає ставки, показує, що у них є ракетне озброєння і вони готові його застосовувати. У той же час вони готові сісти за стіл переговорів. Є питання, коли ти домовляєшся з позиції слабкого, і коли ти домовляєшся з позиції сильного. У такий спосіб США показують, що у них є можливості, але давайте сідати за стіл переговорів", – вважає військовий експерт.

Однак позиція Росії абсолютно інша, говорить Міхненко, і полягає в тому, щоб дестабілізувати ситуацію в світі та порушити баланс сил.

"Йдеться про певну гонку озброєнь, і за чинного керівництва РФ буде розвивати це питання. На жаль, Кремль сьогодні зацікавлений дестабілізувати ситуацію в світі й зробити так, щоб з однополярного він перетворився на багатополярний, де Росія матиме свій полюс впливу", – говорить він.

"Тому вона продовжить створювати нове ракетне озброєння, і розвиватиме виробництво ракет, які були заборонені Договором про РСМД. Сьогоднішня влада в Кремлі не хоче йти на поступки і прагне досягти своєї мети – домогтися створення багатополярного світу, мати вплив на ті регіони, які, як вважають у РФ, повинні увійти у сферу її відповідальності", – заявив військовий експерт.

Що таке ракетний договір

Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності був підписаний 8 грудня 1987 генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом у Вашингтоні, у зв'язку із занепокоєнням Заходу зусиллями СРСР щодо модернізації свого ядерного потенціалу. Договір набув чинності 1 червня 1988 року.

Михайло Горбачов і Рональд Рейган

Цим документом учасники-підписанти зобов'язалися знищити всі балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) і малої (від 500 до 1000 км) дальності. Згідно з терміном, зазначеним у Договорі, на 1 червня 1991 було знищено до 2700 ракет і пускових установок.

Крім того, сторони домовилися не виготовляти і не випробовувати нові РСМД, проте їм можна було здійснювати дослідницькі роботи, які не ведуть до виробництва та проведення льотних випробувань заборонених систем.

У кінці 2018 року Америка звинуватила Росію в порушенні договору через створення ракетної системи 9М729, і дала Кремлю 60 днів для повернення до дотримання договору, встановивши крайній термін 2 лютого. А з 1 лютого США почали шестимісячний період виходу з Договору, оскільки РФ не виконала необхідних умов. Водночас у Росії почали симетричний процес.

2 серпня обидві країни офіційно вийшли з Договору.

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