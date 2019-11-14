Винищувачі замість авіабаз: Путін загнав Лукашенка у глухий кут

Білорусь вирішила закуповувати винищувачі Су-30СМ у РФ замість розміщення російської бази на своїй території.

Про це заявив держсекретар Ради безпеки республіки Станіслав Зась, зазначивши, що спочатку в цьому процесі пробували домовитися з Росією, передає "Інтерфакс".

"Натомість отримали пропозицію про розміщення на нашій території військово-повітряної бази РФ", – пояснив він.

"Але це не одне і те саме – розміщення на нашій землі військово-повітряної бази не вирішує проблеми розвитку нашої власної бойової авіації", – зазначив він.

За словами держсекретаря, тому Білорусь була змушена за власні кошти закуповувати винищувачі.

Су-30СМ RT

"У цьому процесі від самого початку безпосередньо брав участь командувач збройними силами, глава нашої держави. Без його безпосередньої участі, підтримки ми б зараз це завдання не вирішили", – наголосив Зась.

Влітку 2017 року у Міноборони Білорусі заявили, що Мінськ закупить у Росії партію винищувачів Су-30СМ для оновлення парку бойових літальних апаратів. Всього планується придбати 12 літаків. 13 листопада 2019 року до Білорусі надійшли перші два винищувачі.

Зазначимо, російська влада неодноразово заявляла про те, що Росія готова відкривати свої авіабази у державах, з якими її пов'язують союзницькі відносини.

Зі свого боку білоруська влада неодноразово наголошувала, що не має наміру розміщувати на території республіки іноземні військові бази, зокрема і через те, що це може стати джерелом напруженості у регіоні.

При цьому у Білорусі з 1995 року розміщені два російські військові об'єкти – 43-й вузол зв'язку військово-морського флоту Росії "Вилейка" (радіостанція "Антей") і радіолокаційна станція "Волга" дециметрового діапазону (вузол "Барановичі") у складі російської системи попередження про ракетний напад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко назвав Росію головним стратегічним партнером і закликав не дивитися на білорусів як на ворогів, які повернулися спиною до РФ.

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