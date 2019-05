Винищувачі США "зчепилися" в небі з бомбардувальниками РФ: з'явилися фото

Сили протиповітряної оборони США перехопили чотири російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 у районі Аляски.

Про це повідомляє Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони в Twitter. Уточнюється, що в операції брали участь американські літаки F-22 Stealth.

Як пише CNN, російські стратегічні літаки наблизилися на небезпечну відстань до Сполучених Штатів і Канади.

Вони увійшли в зону ідентифікації протиповітряної оборони, на відстані приблизно 200 миль (320 км) від західного узбережжя Аляски.

Відомо, що перехоплення було проведене двома окремими групами F-22, а система ранніх попереджень та управління E-3 забезпечила загальне спостереження за ситуацією.

Міністерство оборони РФ підтвердило інцидент, заявивши, що бомбардувальники Ту-95 здійснили плановий політ над нейтральними водами Чукотки, Берингового й Охотського морів, а також уздовж західного узбережжя Аляски та північного узбережжя Алеутських островів.

NORAD fighters intercepted Russian bombers + fighters entering Alaskan ADIZ May 20. 2x Tu-95s were intercepted by 2x F-22s; a second group of 2x Tu-95 + 2x Su-35 was intercepted later by 2 more F-22's; NORAD E-3 provided overall surveillance. The aircraft remained in int'l airspace pic.twitter.com/VrNuSWFOQm