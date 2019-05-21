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Винищувачі США "зчепилися" в небі з бомбардувальниками РФ: з'явилися фото

15.3тЧитати матеріал російською

Сили протиповітряної оборони США перехопили чотири російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 у районі Аляски.

Про це повідомляє Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони в Twitter. Уточнюється, що в операції брали участь американські літаки F-22 Stealth.

Як пише CNN, російські стратегічні літаки наблизилися на небезпечну відстань до Сполучених Штатів і Канади.

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Винищувачі США "зчепилися" в небі з бомбардувальниками РФ: з'явилися фото

twitter.com/NORADCommand

Вони увійшли в зону ідентифікації протиповітряної оборони, на відстані приблизно 200 миль (320 км) від західного узбережжя Аляски.

Винищувачі США "зчепилися" в небі з бомбардувальниками РФ: з'явилися фото

twitter.com/NORADCommand

Відомо, що перехоплення було проведене двома окремими групами F-22, а система ранніх попереджень та управління E-3 забезпечила загальне спостереження за ситуацією.

Міністерство оборони РФ підтвердило інцидент, заявивши, що бомбардувальники Ту-95 здійснили плановий політ над нейтральними водами Чукотки, Берингового й Охотського морів, а також уздовж західного узбережжя Аляски та північного узбережжя Алеутських островів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 березня в Росії заявили, що перехопили стратегічний бомбардувальник В-52 над Балтійським морем.

У кінці лютого російський винищувач Су-27 наблизився на відстань менше 20 метрів до шведського літака радіотехнічної розвідки над Балтійським морем.

Тоді ж американський літак Boeing OC-135B провів спостережний політ над територією Росії в рамках Договору з відкритого неба.

Раніше біля кордонів Росії, неподалік від Калінінграда, а також біля вкраденого в України Криму були помічені три літаки-розвідники США.

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Місце
США
Теги
Росіялітакфотографии
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Долгов Владимир
Долгов Владимир
ну а че - Аляска же "временно оккупирована" - чем же эти полеты отличаются от пиндосовских пролетов возле нашего Крыма?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Из рядового события слепили очередную сенсацию! ))
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Аляска это зона интересов России.
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
Яворский Сергей, Аляска - это арендованная США часть России.
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