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22 вересня • оновлено в 19:43
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"Він знову збрехав!" Трамп висловився про скандал навколо Зеленського

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Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським не сказав нічого неприпустимого.

Американський лідер підкреслив, що не бачить проблеми в тому, щоб його особистий адвокат Рудольф Джуліані свідчив перед Конгресом про нібито тиск на українське керівництво. Про це він сказав журналістам 22 вересня, передає Reuters.

За словами політика, 25 липня у нього відбулася "чудова телефонна розмова" із Зеленським.

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Водночас, він підкреслив, що в Україні існує "величезна проблема" з корупцією. "Якимось чином вони були причетні до багатьох різних речей, які мали місце в нашій країні, і, сподіваємось, це можна виправити", – зазначив президент.

Трамп спростував заяви про те, що він вимагав від українського президента початку розслідування проти компанії Burisma, якою керує син Джо Байдена, кандидата в президенти США від демократів.

Байден, за словами Трампа, "допустив помилку, заявивши, що ніколи не говорив із сином". "Він говорив із сином, він знову збрехав", – підкреслив політик.

"Я не хочу нашкодити Байдену, але він зробив дуже нечесну справа", – додав він.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Колаж

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах писали, що Трамп нібито пригрозив Україні можливим блокуванням військової допомоги в 250 мільйонів доларів у разі, якщо Київ відмовиться розслідувати діяльність Байдена в 2016 році в Україні.

The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляв, що під час телефонної розмови президентів США й України Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена.

Нещодавно в США почали широкомасштабне розслідування через можливий тиск Трампа та його адвоката Джуліані на уряд України через американські вибори-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У серпні 2017 року прокурор Дмитро Сус заявляв, що одразу після накладення ГПУ арешту на Burisma, підконтрольну екс-міністру охорони природи Миколі Злочевському, генпрокурору Луценку подзвонили "зверху" з вимогою припинити ведення цієї справи.

  • У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєтт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його згідно із законом.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський Рудольф Джуліані Джо Байден
Місце
США
Теги
політика скандали
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Ну, короче, вам пришлют еще Джавелинов во Львов для обороны от пшеков и пообещают пару катеров вместо тех, что в Керчи ...
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