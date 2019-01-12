МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

''Лукашенко – не Янукович'': озвучена причина поглинання Білорусі Росією

Читати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путін намагається будь-якою ціною утриматися при владі. Саме для цього розробляється стратегія об'єднання Росії з Білоруссю.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив експерт-міжнародник Максим Ялі. За його словами - це останній шанс для Путіна переобратися президентом, але вже нового геополітичного утворення.

"Хоча за опитуваннями, які проводилися в РФ, якби вибори там проводилися чесно, то переміг би Лукашенко. І це не Янукович, він не з тих, хто прогнеться. У глави Білорусі дуже великий досвід "спілкування" з Путіним", – запевнив Ялі.

Новини
Росія ''нагріла'' Білорусь на $10 млрд: постраждає і Україна

Він підкреслив, що на здачу власного суверенітету Лукашенко не піде ні за яких обставин. Всі спроби російської сторони "приперти главу Білорусі до стінки" ні до чого не приведуть.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

"Я ж читав заяви Лукашенка, він сказав, що потрібно шукати альтернативні шляхи поставок тієї ж нафти, через Прибалтику. І що не слід перебільшувати залежність білоруського бюджету від російських субсидій", – пояснив міжнародник.

Раніше OBOZREVATEL детально розбирався в ситуації з можливою анексією Білорусі Росією:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російська воєнна загроза" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російська воєнна загрозаросійська пропагандаПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Максим Ялі
Місце
Білорусь
Теги
РосіяБілорусьполітика
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
5
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Santi Amonito
Santi Amonito
Исключительно война и погубила все "ымперии" кацапчегов: Первая мировая - "тюрьму народов", афганская - "империю зла", сейчас на очереди "ху*ловый централ" с войной в Сирии и Украине. Совковый геронтократ лукашенко прекрасно это понимает и не желает разделить участь с ху*лом, который его утянет за собой. Но врямя его поджимает окончательно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Путин удержаться?? А разве ему что то сегодня мешает спать????Народ России весь его сегодня полностью поддерживает Он создал достойную жизнь россиянам
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наші блоги