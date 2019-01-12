''Лукашенко – не Янукович'': озвучена причина поглинання Білорусі Росією

Президент РФ Володимир Путін намагається будь-якою ціною утриматися при владі. Саме для цього розробляється стратегія об'єднання Росії з Білоруссю.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив експерт-міжнародник Максим Ялі. За його словами - це останній шанс для Путіна переобратися президентом, але вже нового геополітичного утворення.

"Хоча за опитуваннями, які проводилися в РФ, якби вибори там проводилися чесно, то переміг би Лукашенко. І це не Янукович, він не з тих, хто прогнеться. У глави Білорусі дуже великий досвід "спілкування" з Путіним", – запевнив Ялі.

Він підкреслив, що на здачу власного суверенітету Лукашенко не піде ні за яких обставин. Всі спроби російської сторони "приперти главу Білорусі до стінки" ні до чого не приведуть.

Олександр Лукашенко

"Я ж читав заяви Лукашенка, він сказав, що потрібно шукати альтернативні шляхи поставок тієї ж нафти, через Прибалтику. І що не слід перебільшувати залежність білоруського бюджету від російських субсидій", – пояснив міжнародник.

Раніше OBOZREVATEL детально розбирався в ситуації з можливою анексією Білорусі Росією:

Все почалося з нахабної публічної заяви прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва про фактичне приєднання Білорусі.

Одіозний російський політик Володимир Жириновський підхопив "лінію партії", заявивши, що Білорусь зобов'язана приєднатися до Росії, якщо хоче отримувати дешеву нафту.

Білоруські експерти впевнені: Лукашенко піде на приєднання тільки якщо сам очолить новостворену державу.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив своєму уряду опрацювати можливі альтернативи російським поставкам нафти, щоб знизити залежність держави від РФ.

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