''Вимагають знищити росіян!'' Лавров огризнувся на запитання українського журналіста

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров бурхливо відреагував на запитання українського журналіста Романа Цимбалюка про звільнення полонених моряків ВМСУ і вибухнув гучними звинуваченнями на адресу України.

Їх він озвучив під час підсумкової прес-конференції про результати роботи за рік 16 січня. Зокрема Лавров заявив, що українська влада нібито готувалася до знищення росіян у Криму перед його анексією, у зв'язку з чим Росія і захопила його.

Сергій Лавров Скріншот відео

"Антиконституційний переворот, до влади прийшли націоналісти, почали вимагати знищення росіян у Криму, як Ярош! Це неадекватно!" — висловився глава МЗС РФ.

Крім того, Лавров озвучив розчарування тим, що президент України Петро Порошенко не виправдав очікувань Кремля, не пішовши окупантам на поступки у війні на Донбасі. Він наголосив, що не вважає главу української держави "президентом миру".

"Виконуйте свою Конституцію і власні зобов'язання за конвенціями, які підписали", — обурено звернувся він до української влади.

Окремо Лавров зупинився на вигаданому утиску російської мови в Україні. Так, він заявив, що закони про мову і про освіту в Україні нібито порушують її власну Конституцію.

На запитання про моряків, захоплених Росією в Чорному морі, Лавров відповів наприкінці, проте вельми ухильно. Зокрема він прокоментував ситуацію загалом, не зачіпаючи теми інциденту біля Керченської протоки.

"Що стосується обміну, була досягнута домовленість, узгоджені списки. Але в день обміну, коли людей привезли, українська сторона сказала, що 23 людини не будуть передані. Україна чергову обіцянку не виконала. Зараз ми підтримуємо процеси з обміну полоненими всіх на всіх. Але конструктивності особливої з боку України ми не спостерігаємо", — висловився глава МЗС країни-агресора.

Сергій Лавров AFP

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк атакував президента Росії Володимира Путіна незручними запитаннями про війну в Україні і про захоплення українських моряків у Чорному морі. Це сталося під час великої прес-конференції глави РФ 20 грудня. Спочатку Путін злякався питань Цимбалюка і навіть раптово позбавив його слова.

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