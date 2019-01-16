МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

''Вимагають знищити росіян!'' Лавров огризнувся на запитання українського журналіста

4.2тЧитати матеріал російською

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров бурхливо відреагував на запитання українського журналіста Романа Цимбалюка про звільнення полонених моряків ВМСУ і вибухнув гучними звинуваченнями на адресу України.

Їх він озвучив під час підсумкової прес-конференції про результати роботи за рік 16 січня. Зокрема Лавров заявив, що українська влада нібито готувалася до знищення росіян у Криму перед його анексією, у зв'язку з чим Росія і захопила його.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

Скріншот відео

"Антиконституційний переворот, до влади прийшли націоналісти, почали вимагати знищення росіян у Криму, як Ярош! Це неадекватно!" — висловився глава МЗС РФ.

Крім того, Лавров озвучив розчарування тим, що президент України Петро Порошенко не виправдав очікувань Кремля, не пішовши окупантам на поступки у війні на Донбасі. Він наголосив, що не вважає главу української держави "президентом миру".

Новини
''Русофобія зашкалює!'' Лавров зробив лицемірну заяву про Україну

"Виконуйте свою Конституцію і власні зобов'язання за конвенціями, які підписали", — обурено звернувся він до української влади.

Окремо Лавров зупинився на вигаданому утиску російської мови в Україні. Так, він заявив, що закони про мову і про освіту в Україні нібито порушують її власну Конституцію.

На запитання про моряків, захоплених Росією в Чорному морі, Лавров відповів наприкінці, проте вельми ухильно. Зокрема він прокоментував ситуацію загалом, не зачіпаючи теми інциденту біля Керченської протоки.

"Що стосується обміну, була досягнута домовленість, узгоджені списки. Але в день обміну, коли людей привезли, українська сторона сказала, що 23 людини не будуть передані. Україна чергову обіцянку не виконала. Зараз ми підтримуємо процеси з обміну полоненими всіх на всіх. Але конструктивності особливої з боку України ми не спостерігаємо", — висловився глава МЗС країни-агресора.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

AFP

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк атакував президента Росії Володимира Путіна незручними запитаннями про війну в Україні і про захоплення українських моряків у Чорному морі. Це сталося під час великої прес-конференції глави РФ 20 грудня. Спочатку Путін злякався питань Цимбалюка і навіть раптово позбавив його слова.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Загострення в Азовському морі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Загострення в Азовському моріросійська пропагандаанексія Криму
Особи
Сергій ЛавровРоман Цимбалюк
Місце
Росія
Тег
Керченська протока
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
43
31
Смішно
8
Цікаво
2
Сумно
16
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Унылая Лошадь в своем стиле. Маша не отсосала, что ли?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, уволь того дебила, который пишет заголовки!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Лавров красавчик !!! Приятно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Наші блоги