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12 березня • оновлено в 00:47
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Військову базу США в Іраку обстріляли ракетами: загинуло троє людей

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В Іраку по військовій базі, де розташовані американські військові, 11 березня завдано ракетного удару, внаслідок якого загинуло троє людей і близько 10 отримали поранення.

Загиблими виявилися двоє американців і британець, повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

Військову базу США в Іраку обстріляли ракетами: загинуло троє людей

По військовій базі Таджі, розташованій на північ від іракської столиці Багдада, випустили 15 ракет.

Військову базу США в Іраку обстріляли ракетами: загинуло троє людей

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За словами чиновників, поки рано говорити про те, хто завдав удар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 січня військова база Балад в Іраку зазнала ракетного удару. Тоді поранення отримали четверо іракських військових.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна в Іраку
Місце
Ірак
Тег
військові
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