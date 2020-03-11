Військову базу США в Іраку обстріляли ракетами: загинуло троє людей

В Іраку по військовій базі, де розташовані американські військові, 11 березня завдано ракетного удару, внаслідок якого загинуло троє людей і близько 10 отримали поранення.

Загиблими виявилися двоє американців і британець, повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

По військовій базі Таджі, розташованій на північ від іракської столиці Багдада, випустили 15 ракет.

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За словами чиновників, поки рано говорити про те, хто завдав удар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 січня військова база Балад в Іраку зазнала ракетного удару. Тоді поранення отримали четверо іракських військових.

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