Війська РФ відпрацювали захоплення країн Балтії

Під час навчань російські військові готувалися до окупації країн Балтії.

Як заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, основною метою російських військових навчань "Захід 2017" було відпрацювання вторгнення російської армії в країни Балтії і недопущення на цю територію військ країн-членів НАТО, передає прес-служба ГУР.

У свою чергу Альянс проводить навчання "Saber Strike - 18", які почалися 3 червня, метою яких є створення угруповання військ, яке дозволить захистити територіальну цілісність країн Балтії і Польщі і не допустити військової агресії Росії проти країн-членів НАТО.

Нагадаємо, Росію попередили про втрати Санкт-Петербурга в разі вторгнення до Естонії.