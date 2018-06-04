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ПолітикаЕкономіка

Війська РФ відпрацювали захоплення країн Балтії

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Під час навчань російські військові готувалися до окупації країн Балтії.

Як заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, основною метою російських військових навчань "Захід 2017" було відпрацювання вторгнення російської армії в країни Балтії і недопущення на цю територію військ країн-членів НАТО, передає прес-служба ГУР.

У свою чергу Альянс проводить навчання "Saber Strike - 18", які почалися 3 червня, метою яких є створення угруповання військ, яке дозволить захистити територіальну цілісність країн Балтії і Польщі і не допустити військової агресії Росії проти країн-членів НАТО.

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Нагадаємо, Росію попередили про втрати Санкт-Петербурга в разі вторгнення до Естонії.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
Об'єкт
Головне управління розвідки
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