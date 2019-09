Вийшов і Київ: планетою прокотилася найбільша в історії акція. Вражаючі фото і відео

У Києві та більш ніж у 130 світових столицях у п'ятницю, 20 вересня, відбулися акції в рамках Всесвітнього маршу за клімат.

Про протест в українській столиці повідомляють "Українські новини" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

У Києві близько 2000 учасників із 21 міста України мітингували під Кабінетом мінсітров та Офісом президента. Вони вимагали від глави держави й уряду ухвалити низку рішучих дій, що стосуються екологічних проблем.

Відзначимо, до активістів вийшов міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, який пообіцяв поставити пріоритетом своєї діяльності кліматичну політику.

Мітингувальники передали відкритий лист-звернення Володимиру Зеленському з вимогами про перехід на поновлювані джерела енергії, відмову від викопного палива, визнання першим пріоритетом перехід на відновлювану енергетику, припинити дотувати промислове тваринництво, а також розвивати міський громадський електротранспорт і заборонити використання, імпорт і виробництво одноразового посуду, пакетів.

За словами організаторів, це наймасовіші в історії марші проти кліматичної кризи. По всьому світу влаштували майже 5200 страйків.

Зокрема, масштабний марш відбувся в Нью-Йорку (США). Підтримати акцію за клімат вийшли понад 300 тисяч осіб.

У Нью-Йорку Тисячі людей Вийшла підтримати наймасштабнішій марш за клімат. На місці Працюють журналісткі hromadske Христина Бельскіте и Віка Слобода #ClimateStrike #climate #NewYork pic.twitter.com/QgR5mn30Bp - hromadske (@HromadskeUA) September 20, 2019

Підтримати марш за клімат у Нью-Йорку Вийшла около 300 тисяч людей - среди них и много школярів, якіх хвилюють кліматичні Зміни

#ClimateStrike #climate #NewYork pic.twitter.com/q2P4kp9oUW - hromadske (@HromadskeUA) September 20, 2019

Також у соцмережах розлетілися фото і відео з маршів у інших країнах – Ірландії, Росії, Японії, Австралії та інших.

Хвиля протестів приурочена до початку спеціального саміту ООН з питань клімату, який буде проходити з 21 по 23 вересня в Нью-Йорку. На ньому лідери більш ніж ста країн збираються, щоб продемонструвати конкретні плани щодо збільшення національних внесків кожної держави в Паризьку кліматичну угоду.

Нагадаємо, марш заснувала шведська школярка Грета Тунберг, яка влаштовувала щоп'ятниці страйки під назвою Fridays for Future через бездіяльність влади у сфері зміни клімату.

#GlobalClimateStrike marchers fill the span of the Hawthorne Bridge. Watch the rally now as it continues to OMSI. https://t.co/sZORdqbgHS #ClimateStrikePDX pic.twitter.com/KE0vEwqtyV - KGW News (@KGWNews) September 20, 2019

HAPPENING NOW: Hundreds of people assembled in DTLA for Global Climate Change Strike to raise awareness of climate change https://t.co/8XtLfzIiTV - ABC7 Eyewitness News (@ ABC7) September 20, 2019

"Climate change is not a lie. Do not let our planet die. "Thousands of people hit the streets of #Seattle for the #ClimateStrike They're marching to City Hall with a unified message to save the environment. This is a global movement happening today in more than 150 countries. pic.twitter.com/gvhaftBDy6 - Franque Thompson (@FranqueThompson) September 20, 2019

Thousands of Irish students have taken part in what is being described as the largest global climate protest in history. These were the scenes in Dublin this afternoon. #ClimateStrike #FridaysForFuture pic.twitter.com/aIpWeOFbJR - RTÉ News (@rtenews) September 20, 2019

THREAD: Millions of people are taking part in global #climate strikes today 🌎🌍🌏



Inspired by @GretaThunberg, students are leading protests from Australia to Iceland - highlighting the need to address what they describe as a climate emergency . pic.twitter.com/LnNR3tXMjG - Sky News (@SkyNews) September 20, 2019

GLOBAL CLIMATE STRIKE: Hundreds of thousands of people from Kenya to Ireland participate in a climate strike to call for action on climate change ahead of next week's UN Climate Summit. https://t.co/5h4qDVGMJZ pic.twitter.com/XYb3FxcxGp - ABC News (@ABC) September 20, 2019

Millions of people around the world take to the streets for the Global climate strike pic.twitter.com/hnfQuKN5ZI - The Independent (@Independent) September 20, 2019

THOUSANDS: people turned out across the UK today. It was epic. 🔥 To keep hearing from us, sign up: https://t.co/LZlfUvbgzV #ClimateStrike #GlobalClimateStrike pic.twitter.com/TFnDud7V4t - YouthStrike4Climate 🌍 (@ Strike4Youth) September 20, 2019

Large crowd in Philadelphia participates in global climate strike, calling for action to address climate change. https://t.co/zNR8iww5SD pic.twitter.com/ob7hgAjjGb - ABC News (@ABC) September 20, 2019

ICYMI, there's a GLOBAL STRIKE RIGHT NOW to highlight the existential and immediate threat of climate change. This is just in NYC. It's repeated in cities all over the fracking planet, and our children are the ones sparking it. https://t.co/OBC5rErDpS - Phil Plait (@BadAstronomer) September 20, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вперше в історії в ООН оголосили надзвичайну кліматичну ситуацію

