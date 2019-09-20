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20 вересня • оновлено в 23:34
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Політика Економіка

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Вийшов і Київ: планетою прокотилася найбільша в історії акція. Вражаючі фото і відео

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У Києві та більш ніж у 130 світових столицях у п'ятницю, 20 вересня, відбулися акції в рамках Всесвітнього маршу за клімат.

Про протест в українській столиці повідомляють "Українські новини" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

У Києві близько 2000 учасників із 21 міста України мітингували під Кабінетом мінсітров та Офісом президента. Вони вимагали від глави держави й уряду ухвалити низку рішучих дій, що стосуються екологічних проблем.

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У Києві пройшов марш за клімат

У Києві пройшов марш за клімат

Українські новини

У Києві пройшов марш за клімат

У Києві пройшов марш за клімат

Українські новини

У Києві пройшов марш за клімат

У Києві пройшов марш за клімат

Українські новини

Відзначимо, до активістів вийшов міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, який пообіцяв поставити пріоритетом своєї діяльності кліматичну політику.

Мітингувальники передали відкритий лист-звернення Володимиру Зеленському з вимогами про перехід на поновлювані джерела енергії, відмову від викопного палива, визнання першим пріоритетом перехід на відновлювану енергетику, припинити дотувати промислове тваринництво, а також розвивати міський громадський електротранспорт і заборонити використання, імпорт і виробництво одноразового посуду, пакетів.

У Києві пройшов марш за клімат

У Києві пройшов марш за клімат

Українські новини

У Києві пройшов марш за клімат

У Києві пройшов марш за клімат

Українські новини

У Києві пройшов марш за клімат

У Києві пройшов марш за клімат

Українські новини

У Києві пройшов марш за клімат

У Києві пройшов марш за клімат

Українські новини

У Києві пройшов марш за клімат

У Києві пройшов марш за клімат

Українські новини

У Києві пройшов марш за клімат

У Києві пройшов марш за клімат

Українські новини

У Києві пройшов марш за клімат

У Києві пройшов марш за клімат

Українські новини

За словами організаторів, це наймасовіші в історії марші проти кліматичної кризи. По всьому світу влаштували майже 5200 страйків.

Зокрема, масштабний марш відбувся в Нью-Йорку (США). Підтримати акцію за клімат вийшли понад 300 тисяч осіб.

Також у соцмережах розлетілися фото і відео з маршів у інших країнах – Ірландії, Росії, Японії, Австралії та інших.

У світі пройшов найбільший марш за клімат

У світі пройшов найбільший марш за клімат

Соцмережі

У світі пройшов найбільший марш за клімат

У світі пройшов найбільший марш за клімат

Соцмережі

У світі пройшов найбільший марш за клімат

У світі пройшов найбільший марш за клімат

Соцмережі

Хвиля протестів приурочена до початку спеціального саміту ООН з питань клімату, який буде проходити з 21 по 23 вересня в Нью-Йорку. На ньому лідери більш ніж ста країн збираються, щоб продемонструвати конкретні плани щодо збільшення національних внесків кожної держави в Паризьку кліматичну угоду.

Нагадаємо, марш заснувала шведська школярка Грета Тунберг, яка влаштовувала щоп'ятниці страйки під назвою Fridays for Future через бездіяльність влади у сфері зміни клімату.

У світі пройшов найбільший марш за клімат

У світі пройшов найбільший марш за клімат

Соцмережі

У світі пройшов найбільший марш за клімат

У світі пройшов найбільший марш за клімат

Соцмережі

У світі пройшов найбільший марш за клімат

У світі пройшов найбільший марш за клімат

Соцмережі

У світі пройшов найбільший марш за клімат

У світі пройшов найбільший марш за клімат

Соцмережі

У світі пройшов найбільший марш за клімат

У світі пройшов найбільший марш за клімат

Соцмережі

У світі пройшов найбільший марш за клімат

У світі пройшов найбільший марш за клімат

Соцмережі

У світі пройшов найбільший марш за клімат

У світі пройшов найбільший марш за клімат

Соцмережі

У світі пройшов найбільший марш за клімат

У світі пройшов найбільший марш за клімат

Соцмережі

У світі пройшов найбільший марш за клімат

У світі пройшов найбільший марш за клімат

Соцмережі

У світі пройшов найбільший марш за клімат

У світі пройшов найбільший марш за клімат

Соцмережі

У світі пройшов найбільший марш за клімат

У світі пройшов найбільший марш за клімат

Соцмережі

У світі пройшов найбільший марш за клімат

У світі пройшов найбільший марш за клімат

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вперше в історії в ООН оголосили надзвичайну кліматичну ситуацію

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