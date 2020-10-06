Аналітика війни в Карабасі під кінець 5 жовтня:

1. Азербайджан продовжує повільно наступати;

2. Вірменія відступає, але стримує прорив;

3. Дрони домінують, але хмари рятують;

4. Чи зможе втриматися вірменська піхота ?;

5. У кого які втрати;

6. Перший полонений на відео - на дев'ятий день;

7. Обидві сторони захопили трофейні танки - Т-72 і Т-90;

8. Балістичні ракети з обох сторін б'ють по тилах;

9. Прогноз розвитку подій;

10. Росія зраджує союзника по ОДКБ.

А тепер детальніше і по порядку, судячи з відео і фото, а також підтвердженої по обидва боки інформації:

1. Головний удар Азербайджан завдає на південному напрямку, лінія фронту практично проходить через районні центри Фізулі і Джебраіл. У Фізулі азербайджанці проникнути не можуть, бої йдуть на околицях. А Джебраіл, судячи з відео, залишений вірменами, однак показати відео азербайджанці не можуть, оскільки висоти над містом, очевидно, контролюються вірменами. Очевидно намір нанести удар уздовж кордону і звільнити захоплені вірменами райони "зони безпеки". Мова не йде про "бліцкриг" - Азербайджанська армія досить повільно просувається, прогризаючи оборону вірмен на панівних висотах і несучи, безсумнівно, значні втрати.

Головним успіхом Азербайджану стало заняття Талишські виступу на північному фронті - над ТАЛИШЕМ і Магадізом підняті прапори. Під контроль взято і всы висоти навколо цих сіл. У будь-якому випадку навіть такий повільний наступ є очевидним політичним успіхом Азербайджану.

2. Вірменія, незважаючи на панування в повітрі противника, продовжує ефективний опір. Судячи з малої кількості трофеїв, судячи по одиницях полонених, вірмени відступають організовано. Вірмени займають висоти і змушують противника прогризати оборону і нести втрати на кожному рубежі.

3. Дрони домінують на полі бою, і є головною ударною силою. Вперше в історії воєн більшість втрат однієї зі сторін завдали дрони. Якщо судити по нанесеним втратам на місцях боїв, які показані на відео, то бойова ефективність решти азербайджанської армії в порівнянні з дрона невисока, дрони виконують основну частину бойової роботи. Найбільші результати показують "Байрактара", якими напевно управляють турецькі розрахунки, адже часу на їх освоєння у азербайджанців просто не було, ці дрони прибутку в Баку тільки в кінці липня. Тому як тільки прийшла низька хмарність - так відразу зупинилося наступ, переможні відео Азербайджан перестав викладати, адже робота дронів без огляду утруднена, на низьких висотах вони дуже вразливі. Ізраїльські "Гермес" здійснюють дальну розвідку. Більшість ефективних ударів завдали турецькі "Байрактара" - найчастіше планують бомбами з великих дистанцій 8-12 км, тобто навіть за межами досяжності військових засобів ППО вірмен. Також застосовуються групові удари ізраїльські ударні дрони-камікадзе "СкайСтрайкер", "Хароп" і "Орбитер-1К". Цікаво, що Азербайджан побудував завод, де збирає "орбитер" під маркою "зергу". На озброєнні азербайджанської армії на початку війни було не менше двохсот дронів-камікадзе дальньої дії, і судячи з постачання з Ізраїлю і Туреччини, втрати швидко заповнюються. Дуже вражає, що дрони виявили і знищили станцію РЕБ "Репелент" російського виробництва, поставлену в Вірменію, і створену спеціально для боротьби з дрона. Дрони завдали великої шкоди вірменської артилерії - удари нанесені по батареях гаубиць Д-30, Д-1, Мста-Б, РСЗО БМ-21 знищено не менше 8 одиниць. Разом з тим, варто зазначити, що втрати в техніці Вірменія зазнала значних, але не критичні, втрати в танках складають не більше 10%. Набагато критичнішою - втрати досвідчених бійців, чисельність військ в Карабасі невисока, бойові підрозділи вірмен серйозно ослаблені.

4. Вірмени тримаються під ударами дронів тільки завдяки мотивації піхоти. Основні втрати танкам і бронетехніці Азербайджану наносять автономні невеликі групи вірменських піхотинців за допомогою керованих ракет і ручних гранатометів. Удари з повітря завдають великих втрат, але піхоту одними дронамі НЕ вибити, Вірменія продовжує боротися. Судячи з відео з фронту, азербайджанська піхота, артилерія і бронетанкові війська мають сучасну техніку, але рівень взаємодії, підготовки, тактика досить невисокі. Це і дозволяє вірменам стримувати переважаючого супротивника.

5. Вірменія заявила 224 загиблих військовослужбовців. Судячи з відео втрачено понад 60 одиниць бойової техніки, понад 30 автомобілів - більшість втрат завдали дрони. "Байрактара" знищили не менше 12 зенітно-ракетних комплексів ближньої дії "Оса-АК" і "Стріла-10", які застосовуються ВСУ і які застосовуються російськими військами на Донбасі. Азербайджан також заявив застосування новітніх ізраїльських наземних керованих 3-го покоління Спайк НЛОС з дальністю дії до 32 км.

Втрати Азербайджану офіційно засекречені, хоча в багатьох населених пунктах вже пройшли похорони загиблих. Судячи з рівня підготовки наземних військ, втрати в людях не поступаються вірменським, а ось по техніці, очевидно, Вірменія несе куди більших збитків. На відео і фото - до 30 одиниць знищеної азербайджанської бойової техніки.

6. Оскільки ніяких масованих маневрів обидві сторони не виробляють, ніякої інформації про захоплених полонених не було вісім днів. Потім Азербайджан показав фотографію п'яти чоловік - нібито захоплених вірменських полонених. На відео показали одного полоненого 5 жовтня - судячи з допиту, це боєць вірменської розвідгрупи, взятий в полон в бою у якогось азербайджанського села. Полонених азербайджанців у вірмен поки немає. Це говорить про те, що бойові дії носять обмежений, локальний характер. І що народи борються на знищення, здаватися мало хто готовий, і мало хто готовий брати в полон.

7. У трофеях у обох сторін чимало бойової техніки. Азербайджанці показали три захоплених Т-72, залишені при відступі в районі Талиша, а також кілька автомобілів. Вірмени показали дві захоплених БМП-2, і два пошкоджених і захоплених новітніх танка російського виробництва Т-90С.

8. Важливим фактором стало застосування далекобійних ракет. Вірменія вдарила по азербайджанським баз балістичними ракетами "Іскандер" або "Точка-У", судячи з розміру воронки в Бейлегане. Також обстріл ведеться 300 мм коректованими ракетами РСЗВ "Смерч". Азербайджан також веде обстріл з РСЗВ "Смерч" і "Полонез", а також застосовує балістичні ракети ізраїльського виробництва ЛОРА. Така ракета ударила по мосту на головній магістралі постачання в Лачинський коридор. Це показує наскільки велике значення в сучасній війні далекобійних засобів поразки, і пріоритетність доведення до розуму проекту "Вільха-М", щоб це стало по-справжньому надійною зброєю.

9. Азербайджан буде продовжувати просування, війна не закінчиться швидко. Вірменія не в силах закрити небо дронам, і тому у Азербайджану відкриті можливості по ізоляції нечисленних шляхів постачання. Якщо вірмени почнуть збивати "Байрактара", наступ відразу зупиниться без повітряної підтримки дронів. Азербайджанська армія прогризає оборону для взяття під контроль траси Варденіс - Мардакерт на півночі Карабаху, і траси Горіс- Джебраіл на півдні. Вони близько вийшли до цих дорогах, досить, щоб взяти під вогневої контроль. Тепер дорога через Лачін залишається єдиним шляхом постачання - і різко обмежує маневр вірменських військ. Для азербайджанського настання зберігається сприятлива обстановка. Для Азербайджану таке просування, таке перевагу - це вже як мінімум політична перемога, і у Алієва є стимул йти вперед і розвивати успіх.

10. Війна показала, що обіцянки Путіна і договори з Росією нічого не варті. Азербайджан діє за підтримки країни НАТО - Туреччини, і Путін боїться конфліктувати з Ердоганом, який в будь-який момент може зачинити сирійську авантюру росіян. Вірменія є членом Організації договору з колективної безпеки, створеної Москвою. Колись туди хотіли затягнути й Україну. Тепер видно ціна російським гарантіям - ніякої допомоги Вірменії Путін не робить, в який раз показавши, що вірити Росії не можна. Ефективна сучасна політика - це політика незалежності від РФ.

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