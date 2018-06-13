"Війна не закінчена": в США спрогнозували дії КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин буде змушений погоджуватися на ядерне роззброєння КНДР на умовах США, так як у неї не залишилося союзників, які б могли допомогти утримати північну частину півострова "на плаву".

"Я б не сказав, що війна закінчена, але все одно йде в правильному напрямку для того, щоб її закінчити. І всі ті, хто говорив, що нічого не вийде, того не вистачає, цього не вистачає, але все відразу не робиться, звичайно. Але найголовніший крок зроблений", - сказав в коментарі OBOZREVATEL американський військових Гаррі Табах.

За його словами, переговори між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином стали серйозним прецедентом.

"До цього не було такого прецеденту, щоб прийшовши до себе додому глава КНДР видасть указ про роззброєння. У Північній Кореї це все сприймуть серйозно, це як товариш Сталін щось наказав, і всі моментально кинуться виконувати", - заявляє він.

Далі, як каже Табах, переговори триватимуть на рівні помічників і міністрів, щоб визначити сам процес виконання домовленостей, і як він буде перевірятися.

"Раніше Північна Корея щось обіцяла, їй давали гроші, продовольство, їй дадуть все, а вона абсолютно за цим не стежить, і чекає наступного разу. Тепер Кім Чен Ин зрозумів, що з Трампом жартувати не варто, тому що він навіть не буде сідати за стіл переговорів, якщо це буде порожня балаканина", - говорить американський військовий.

На питання, що ж може зірвати виконання домовленостей з боку КНДР і США, Табах відповів: "Багато що, що може зірвати, у нас в Америці зараз навіть карикатури йдуть, де "ліваки" наші плачуть: "Хотіли, щоб Північна Корея вдарила по нас ядерною зброєю, щоб довести, що Трамп був неправий". Є люди, які готові нашкодити самі собі, тільки щоб довести, що Трамп поганий".

Але незважаючи на все це, як каже американський військовий, Трампу вдалося заручитися підтримкою від Японії, Південної Кореї, Малайзії і навіть Китаю.

"Залишалася лише Росія. І ось коли, це моя думка, він сказав, що Росію треба б повернути у "Велику вісімку відразу перед зустріччю з Кім Чен Ином, він таким чином навіть забрав Росію від союзників. У підсумку всі були на боці Трампа, і ніхто на стороні Кім Чен Ина", - сказав він.

Табах впевнений, що завдяки світовій підтримці, і відсутності союзників у КНДР, весь процес пройде добре.

"У Північної Кореї немає союзників, її нікому годувати. Він розуміє, що йому нема чим годувати країну, нічим годувати людей, у нього і так мало людей живе, 50% північнокорейців служить в армії. Неможливо мати економіку, коли половина країни під рушницею. Тому йому потрібно домовлятися. Кім Чен Ин хоче красиво жити, і він хоче залишитися при владі, і розуміючи це, йому доведеться роззброювати країну на умовах Трампа, а не на своїх умовах", - резюмував він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під час зустрічі на саміті в Сінгапурі президент США Дональд Трамп показав лідерові КНДР Кім Чен Ину відеоролик про варіанти розвитку подій на Корейському півострові.