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"Війна не закінчена": в США спрогнозували дії КНДР

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин буде змушений погоджуватися на ядерне роззброєння КНДР на умовах США, так як у неї не залишилося союзників, які б могли допомогти утримати північну частину півострова "на плаву".

"Я б не сказав, що війна закінчена, але все одно йде в правильному напрямку для того, щоб її закінчити. І всі ті, хто говорив, що нічого не вийде, того не вистачає, цього не вистачає, але все відразу не робиться, звичайно. Але найголовніший крок зроблений", - сказав в коментарі OBOZREVATEL американський військових Гаррі Табах.

За його словами, переговори між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином стали серйозним прецедентом.

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"До цього не було такого прецеденту, щоб прийшовши до себе додому глава КНДР видасть указ про роззброєння. У Північній Кореї це все сприймуть серйозно, це як товариш Сталін щось наказав, і всі моментально кинуться виконувати", - заявляє він.

Далі, як каже Табах, переговори триватимуть на рівні помічників і міністрів, щоб визначити сам процес виконання домовленостей, і як він буде перевірятися.

"Раніше Північна Корея щось обіцяла, їй давали гроші, продовольство, їй дадуть все, а вона абсолютно за цим не стежить, і чекає наступного разу. Тепер Кім Чен Ин зрозумів, що з Трампом жартувати не варто, тому що він навіть не буде сідати за стіл переговорів, якщо це буде порожня балаканина", - говорить американський військовий.

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На питання, що ж може зірвати виконання домовленостей з боку КНДР і США, Табах відповів: "Багато що, що може зірвати, у нас в Америці зараз навіть карикатури йдуть, де "ліваки" наші плачуть: "Хотіли, щоб Північна Корея вдарила по нас ядерною зброєю, щоб довести, що Трамп був неправий". Є люди, які готові нашкодити самі собі, тільки щоб довести, що Трамп поганий".

Але незважаючи на все це, як каже американський військовий, Трампу вдалося заручитися підтримкою від Японії, Південної Кореї, Малайзії і навіть Китаю.

"Залишалася лише Росія. І ось коли, це моя думка, він сказав, що Росію треба б повернути у "Велику вісімку відразу перед зустріччю з Кім Чен Ином, він таким чином навіть забрав Росію від союзників. У підсумку всі були на боці Трампа, і ніхто на стороні Кім Чен Ина", - сказав він.

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Табах впевнений, що завдяки світовій підтримці, і відсутності союзників у КНДР, весь процес пройде добре.

"У Північної Кореї немає союзників, її нікому годувати. Він розуміє, що йому нема чим годувати країну, нічим годувати людей, у нього і так мало людей живе, 50% північнокорейців служить в армії. Неможливо мати економіку, коли половина країни під рушницею. Тому йому потрібно домовлятися. Кім Чен Ин хоче красиво жити, і він хоче залишитися при владі, і розуміючи це, йому доведеться роззброювати країну на умовах Трампа, а не на своїх умовах", - резюмував він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під час зустрічі на саміті в Сінгапурі президент США Дональд Трамп показав лідерові КНДР Кім Чен Ину відеоролик про варіанти розвитку подій на Корейському півострові.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Тема
Ексклюзив
Особа
Гаррі Табах
Місце
США
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