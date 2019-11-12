Головна Новини
12 листопада • оновлено в 17:23
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Вигорів мільярд гектарів: Австралію накрили страшні пожежі. Фото, відео

749
Читати матеріал російською

В Австралії вирують масштабні лісові пожежі, які простяглися на тисячу кілометрів. В охоплених вогнем австралійських штатах Новий Південний Уельс і Квісленд прогнозують "катастрофічні" погодні умови.

Як повідомляє Reuters, жертвами вогню стали як мінімум три людини. Станом на 12 листопада вигоріло близько 1 млн гектарів лісів, знищено більше 150 будівель (щоб подивитися фото і відео, доскролльте сторінку докінця).

Крім того, в пожежах загинули близько 350 з 600 коал, що мешкали в національному заповіднику поблизу міста Порт-Маккуорі. Десятки тварин отримали серйозні опіки, їм намагаються допомогти ветеринари і медики.

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії

Новини
Біля узбережжя Японії стався сильний землетрус

Пожежні визнають, що не встигають справлятися з вогнем, що швидко поширюється, і вже оголосили двом мільйонам жителів про необхідність підготуватися до евакуації.

"На жаль, ми знаходимося на незвіданій території - ми ніколи не бачили одночасно стільки пожеж рівня надзвичайної ситуації", - заявив раніше представник пожежної служби Шейн Фіцсіммонс.

Пожежна служба штату Новий Південний Уельс закликала населення подбати про свою безпеку самостійно, оскільки в разі погіршення ситуації рятувальники можуть не встигнути організовано евакуювати всіх, хто знаходиться в зоні ризику.

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії

Лісові пожежі в Австралії

Як писав OBOZREVATEL, південь Франції накрили величезні повені, загинули щонайменше три людини. Затоплено десятки будівель.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Австралія
Тег
пожежа
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Че то не слышно какловони)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel