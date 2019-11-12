Вигорів мільярд гектарів: Австралію накрили страшні пожежі. Фото, відео

В Австралії вирують масштабні лісові пожежі, які простяглися на тисячу кілометрів. В охоплених вогнем австралійських штатах Новий Південний Уельс і Квісленд прогнозують "катастрофічні" погодні умови.
Як повідомляє Reuters, жертвами вогню стали як мінімум три людини. Станом на 12 листопада вигоріло близько 1 млн гектарів лісів, знищено більше 150 будівель (щоб подивитися фото і відео, доскролльте сторінку докінця).
Крім того, в пожежах загинули близько 350 з 600 коал, що мешкали в національному заповіднику поблизу міста Порт-Маккуорі. Десятки тварин отримали серйозні опіки, їм намагаються допомогти ветеринари і медики.
Лісові пожежі в Австралії
Пожежні визнають, що не встигають справлятися з вогнем, що швидко поширюється, і вже оголосили двом мільйонам жителів про необхідність підготуватися до евакуації.
"На жаль, ми знаходимося на незвіданій території - ми ніколи не бачили одночасно стільки пожеж рівня надзвичайної ситуації", - заявив раніше представник пожежної служби Шейн Фіцсіммонс.
Пожежна служба штату Новий Південний Уельс закликала населення подбати про свою безпеку самостійно, оскільки в разі погіршення ситуації рятувальники можуть не встигнути організовано евакуювати всіх, хто знаходиться в зоні ризику.
Лісові пожежі в Австралії
Лісові пожежі в Австралії
Лісові пожежі в Австралії
Лісові пожежі в Австралії
Лісові пожежі в Австралії
Лісові пожежі в Австралії
Лісові пожежі в Австралії
Лісові пожежі в Австралії
Лісові пожежі в Австралії
Лісові пожежі в Австралії
Just gone 3pm here in Port Macquarie. Locals say they've never seen it so bad so early and are fearing the bushfire summer ahead @ 9NewsAUS @Ninecomau pic.twitter.com/HuAc4ti4q2- Marc Dodd (@marcdodd) 8 листопада 2019 р
Devastating start to #Australian #bushfire season has prompted state of emergency in New South Wales ( #NSW ), with the country's largest city Sydney bracing for "catastrophic" fire danger https://t.co/hRFm20tn4b pic.twitter.com/ vxMtOR9aR2- China Xinhua News (@XHNews) 12 листопада 2019 р
#NSWbushfires #NSWfires- Lynda_The_Mundane (@LMildwater) 9 листопада 2019 р
View from above Aus #Bushfire pic.twitter.com/wZTTImyhAJ
Greg Mullins is a former NSW fire chief who has just visited firefighters battling blazes in northern California. He has a stark #bushfire warning for Scott Morrison and his government. # abc730 @zdaniel #auspol pic.twitter.com/DLhPd3eXHr- abc730 (@ abc730) 6 листопада 2019 р
The raging inferno came within a few metres of wiping out Old Bar and Wallabi Point on Saturday , beachside communities east of Taree #NSWbushfires @newscomauHQ https://t.co/4f0U7rXoaL pic.twitter.com/8SiCBhM1Rt- James Hall (@James_P_Hall) 11 листопада 2019 р
Як писав OBOZREVATEL, південь Франції накрили величезні повені, загинули щонайменше три людини. Затоплено десятки будівель.
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