Вигорів мільярд гектарів: Австралію накрили страшні пожежі. Фото, відео

В Австралії вирують масштабні лісові пожежі, які простяглися на тисячу кілометрів. В охоплених вогнем австралійських штатах Новий Південний Уельс і Квісленд прогнозують "катастрофічні" погодні умови.

Як повідомляє Reuters, жертвами вогню стали як мінімум три людини. Станом на 12 листопада вигоріло близько 1 млн гектарів лісів, знищено більше 150 будівель (щоб подивитися фото і відео, доскролльте сторінку докінця).

Крім того, в пожежах загинули близько 350 з 600 коал, що мешкали в національному заповіднику поблизу міста Порт-Маккуорі. Десятки тварин отримали серйозні опіки, їм намагаються допомогти ветеринари і медики.

Лісові пожежі в Австралії

Пожежні визнають, що не встигають справлятися з вогнем, що швидко поширюється, і вже оголосили двом мільйонам жителів про необхідність підготуватися до евакуації.

"На жаль, ми знаходимося на незвіданій території - ми ніколи не бачили одночасно стільки пожеж рівня надзвичайної ситуації", - заявив раніше представник пожежної служби Шейн Фіцсіммонс.

Пожежна служба штату Новий Південний Уельс закликала населення подбати про свою безпеку самостійно, оскільки в разі погіршення ситуації рятувальники можуть не встигнути організовано евакуювати всіх, хто знаходиться в зоні ризику.

Just gone 3pm here in Port Macquarie. Locals say they've never seen it so bad so early and are fearing the bushfire summer ahead @ 9NewsAUS @Ninecomau pic.twitter.com/HuAc4ti4q2 - Marc Dodd (@marcdodd) 8 листопада 2019 р

Greg Mullins is a former NSW fire chief who has just visited firefighters battling blazes in northern California. He has a stark #bushfire warning for Scott Morrison and his government. # abc730 @zdaniel #auspol pic.twitter.com/DLhPd3eXHr - abc730 (@ abc730) 6 листопада 2019 р

The raging inferno came within a few metres of wiping out Old Bar and Wallabi Point on Saturday , beachside communities east of Taree #NSWbushfires @newscomauHQ https://t.co/4f0U7rXoaL pic.twitter.com/8SiCBhM1Rt - James Hall (@James_P_Hall) 11 листопада 2019 р

