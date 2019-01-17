''Відвертий шантаж'': розкритий підлий план Росії в ПАРЄ

Москва шантажує Раду Європи виходом російської делегації з Парламентської асамблеї РЄ.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у блозі на "Крим.Реалії", нагадавши, що після анексії Криму і початку війни на Донбасі росіян позбавили права голосу і низки повноважень.

"Для європейців, думаю, зараз головне – не так обговорювати проблему з "наперсточниками" в Москві, скільки не піддаватися на відвертий шантаж. Доводам про необхідність діалогу можна протиставити просте нагадування того факту, що санкції проти Росії не перешкоджають участі її парламентаріїв у роботі Ради Європи і в дискусіях на парламентській асамблеї. Це не ПАРЄ відмовилася від діалогу з Росією, а Росія – від діалогу з ПАРЄ", - зазначив він.

Кореспондент

Портников наголосив, що санкції щодо РФ важливі тим, що підкреслюють прихильність Ради Європи принципам міжнародного права і законності.

"Білорусь, наприклад, так і не прийняли в організацію через небажання Мінська відмовитися від смертної кари. Так як же РЄ – організація, яка відстоює повагу до права і непорушність кордонів на континенті, – повинна була реагувати на дії країни, приєднала до своєї території частину іншої держави-члена РЄ із застосуванням військової сили? Саме тому було прийнято рішення про санкції, і збережена можливість для діалогу. І саме тому Москва прагне до скасування цих санкцій. Тому що їй важливий не діалог, а визнання її права на анексію", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Парламентська асамблея Ради Європи не проголосувала за спрощення введення санкцій відносно Росії. Таким чином, делегації РФ не дали безкарно відновити свої права, втрачені в 2014 році після анексії Криму.

На цю заяву Росія відреагувала жорстким ультиматумом і заявила, що може вийти з РЄ, якщо Парламентська асамблея не відмовиться від "обмеження прав національних делегацій".

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