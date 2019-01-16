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''Відриватимемо голови!'' На КремльТБ вибухнули погрозами від ''російського ведмедя''

1.3тЧитати матеріал російською

Кремлівський пропагандист Ігор Коротченко, який називає себе військовим експертом, вибухнув погрозами на адресу України та країн Заходу через їхнє протистояння Росії.

Озвучуючи їх, він вдався до заїждженого міфу путінської пропаганди про "російською ведмедя". Свій нахабний спіч Коротченко озвучив у ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Російський ведмідь

Російський ведмідь

YouTube

Рупор Кремля заявив, що сплячого могутнього звіра нібито намагаються розбудити і спровокувати на конфлікт влада України та її європейські партнери. "Давайте уявимо ситуацію: барліг, в ньому лежить великий сильний ведмідь. Йде Порошенко, хочеться йому туди паличкою потицяти, зазирнути, полякати і виставити таким себе героєм. Але сам боїться йому хочеться, щоб туди Меркель підійшла", — нахабно висловився Коротченко.

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Однак йому заперечив польський журналіст Зигмунд Дзіньчаловський, який зазначив, що сильного ведмедя легко можна налякати мисливськими собаками. Ця репліка розлютила російського пропагандиста, і він перейшов до відвертих погроз на адресу цивілізованих країн. "Собакам ми голови будемо відривати, які полізуть у барліг, не забувайте", — безцеремонно заявив Коротченко.

Ігор Коротченко

Ігор Коротченко

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше він оприлюднив детальний план масованого вторгнення російських окупантів на територію України і навіть перерахував об'єкти, які нібито стануть для них ціллю №1.

За словами Кротченка, протягом п'яти-шести годин армія РФ завдаватиме ударів дистанційною високоточною зброєю по українських військових угрупованнях, штабах, резиденції верховного головнокомандувача, аеродромах, де зосереджена військова авіація і ракети.

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Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Місце
Росія
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украина готова к войне с росийскими выплядками окупантами!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
"Спящего могущественного зверя" давно все ваф@ят, но зная кремлевских любителей кокса, Воронежу нада приготовиться.
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