''Відриватимемо голови!'' На КремльТБ вибухнули погрозами від ''російського ведмедя''

Кремлівський пропагандист Ігор Коротченко, який називає себе військовим експертом, вибухнув погрозами на адресу України та країн Заходу через їхнє протистояння Росії.

Озвучуючи їх, він вдався до заїждженого міфу путінської пропаганди про "російською ведмедя". Свій нахабний спіч Коротченко озвучив у ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Російський ведмідь YouTube

Рупор Кремля заявив, що сплячого могутнього звіра нібито намагаються розбудити і спровокувати на конфлікт влада України та її європейські партнери. "Давайте уявимо ситуацію: барліг, в ньому лежить великий сильний ведмідь. Йде Порошенко, хочеться йому туди паличкою потицяти, зазирнути, полякати і виставити таким себе героєм. Але сам боїться — йому хочеться, щоб туди Меркель підійшла", — нахабно висловився Коротченко.

Однак йому заперечив польський журналіст Зигмунд Дзіньчаловський, який зазначив, що сильного ведмедя легко можна налякати мисливськими собаками. Ця репліка розлютила російського пропагандиста, і він перейшов до відвертих погроз на адресу цивілізованих країн. "Собакам ми голови будемо відривати, які полізуть у барліг, не забувайте", — безцеремонно заявив Коротченко.

Ігор Коротченко Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше він оприлюднив детальний план масованого вторгнення російських окупантів на територію України і навіть перерахував об'єкти, які нібито стануть для них ціллю №1.

За словами Кротченка, протягом п'яти-шести годин армія РФ завдаватиме ударів дистанційною високоточною зброєю по українських військових угрупованнях, штабах, резиденції верховного головнокомандувача, аеродромах, де зосереджена військова авіація і ракети.

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