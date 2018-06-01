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"Відповімо армією та флотом": депутат Держдуми пригрозив Україні

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Депутат нелегітимної Державної Думи Олег Нілов обурився через звинувачення України про причетність Росії до замаху на журналіста Аркадія Бабченко, і заявив, що країна-агресор для відповіді на подібні речі може використовувати навіть збройні сили (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На його думку, тільки такі неприпустимі заходи можуть стримувати боротьбу сусідньої країни зі злочинною політикою Кремля. Цинічна заява Нілова прозвучала в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

"Відповідати треба. Але я впевнений, що головні дійові сили не зупиняються, вони йдуть до правильної мети. У тому числі головні наші союзники - армія і флот - вдосконалюють свої можливості, постійно демонструючи ось цим, котрі гавкають, каркають, незадоволені. Відбувається переозброєння, що є головною відповіддю на ось цю клоунаду", - загрозливо підсумував політик країни-окупанта.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов знову "відзначився" загрозливими висловлюваннями на адресу України, заявивши, що в її столицю може увійти танкова колона на чолі з екс-президентом Віктором Януковичем, що втік до Росії.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "Обозреватель".

Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфліктЗамах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Росія
Об'єкт
Державна Дума Росії
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