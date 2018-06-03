А вот это, на мой взгляд, — самое сейчас интересное. То, на что на самом деле стоит обращать внимание аналитикам, в т.ч. западным, если их головы не забиты ватой/опилками. Прочитайте (ниже и в скриншоте). Это написала мне в личку знакомая российская журналистка из числа тех, кого принято считать либеральными. Но, в отличие от многих, кто вольно или невольно выключились в травлю Аркадия Бабченко, Украины и продвигают в РФ и на Запад идею о том, то "всё — фейк", сохранила достоинство и разум. Для меня очевидно: эта идея взята на вооружение РФ-пропагандой как компенсация провала убийства Аркадия и для профилактики последующих разоблачений. Видно, что они нервничают, задействуют сейчас и СМИ, и ручных/недалеких "либералов", и систему кремлёвских ботов для создания общего шума "фейк, фейк!". Они делают всё, чтобы заретушировать свой провал и заранее обесценить данные, которые ещё появятся по их системе массового террора за рубежом, в первую очередь в Украине.
"Айдер, я не хочу об этом писать публично, но нетмогу не поделиться своим наблюдением.
Дело в том что за последние дни я получила и продолжаю получать какой-то поток грязных анонимных угроз и оскорблений, именно за то что не поддерживаю всеобщее возмущение поступком Аркадия, за то что выпадаю из общего хора возмущений. Обычно все эти тролли и анонимы о причинах своих угроз не сообщают, а пИздят за все сразу , не уточняя) нынешний прилив говна отличается конкретикой - "упоротая тварь , сколько ты будешь защищать Бабченко, даже Пархоменко все понял а ты блядь когда поймёшь когда тебе ноги вырвут". Вот в таком все духе.
Исходя из этого я делаю вывод, что общественным либеральным мнением умело манипулируют и именно такой реакции - всеобщего осуждения и возмущения - они и добивались. Похоже что здесь тоже своя "спецоперация".
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