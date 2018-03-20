Відкласти до 2023 року: Угорщина оголосила Україні новий ультиматум

Угорщина блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зажадав внести зміни в український закон про освіту і відкласти його реалізацію до 2023 року, передає "УНІАН".

"Що стосується України, Угорщина не має інших інструментыв, крім як блокувати міжнародні, європейські та євроатлантичні прагнення України", - підкреслив він на Раді ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

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"Відповідно, Угорщина також не підтримуватиме проведення зустрічі міністрів оборони ЄС-Україна, запланованого на квітень, і саміту НАТО-Україна, запланованого цього літа", - пригрозив він.

Міністр зазначив, що Угорщина підтримає проведення цих зустрічей тільки в тому випадку, "якщо Україна буде виконувати свої міжнародні зобов'язання і умови щодо задоволення прав угорської національної меншини на Закарпатті".

Також глава МЗС Угорщини попросив європейських міністрів "не бути осторонь", коли, на його переконання, "Україна здійснює порушення міжнародного права".

"Той факт, що така країна як Україна займає геополітично важливу позицію, не означає, що вона звільнена від дотримання міжнародного права або від її зобов'язання захищати меншини, що проживають на її території", - зазначив міністр закордонних справ Угорщини.

Крім того, Сийярто виступив проти розміщення в Берегово на Закарпатті батальйону українських військових чисельністю до однієї тисячі солдатів.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Угорщина зі своїми заявами в адресу Києва впритул наблизилася до "червоної лінії".