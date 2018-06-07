"Віддати Крим Україні": в Росії пообіцяли покарати скандального актора

Актора Михайла Єфремова можуть притягнути до кримінальної відповідальності в Росії за пропозицію віддати Україні незаконно побудований Кримський міст.

Про це заявив член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков, передає РБК.

"Кримський міст - це територія Росії, фактично Єфремов закликає до порушення територіальної цілісності", - стверджує чиновник.

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У той же час, депутат визнаної незаконною в Україні Державної думи, колишній прокурор анексованого Криму Наталія Поклонська порадила Михайлу Єфремову "навіть не мріяти" про це.

"Всім бажаючим "здати","продати","купити","обміняти", "захопити" Крим скажу одне: розслабтеся, дихайте глибше і навіть не мрійте", - сказала вона журналістам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 5 червня, скандальний російський актор Михайло Єфремов дав інтерв'ю популярному блогеру і журналісту Юрію Дудю, де красномовно висловився про те, що РФ повинна віддати кримський міст Україні, а також постачати газ в країну безкоштовно, і тільки таким способом , за його словами, держави зможуть "помиритися".