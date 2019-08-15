"Віддайте Смоленськ!" У Білорусі заговорили про повернення захоплених Росією територій

Якщо Росія вирішить реалізувати поворот русла річки Дніпро, яка бере початок у Смоленській області, тоді вона повинна повернути ці території Білорусі як її історичні землі.

Таку думку висловив білоруський аналітик Ігор Тишкевич на своїй сторінці у Facebook, коментуючи скандальні претензії Росії з приводу того, що води Дніпра нібито є "споконвічно російськими".

"У Росії зробили заяву про можливість перекидання "споконвічно російських" вод від витоків Дніпра в обхід України до "споконвічно російського" Криму. З одного боку, а чому б і ні – ось говорили, що стародавні укри Чорне море викопали. Так заради Бога – лопату в зуби і копати річку, зокрема по дну вже викопаного Чорного моря", – іронізує він.

"Але є й інший бік медалі. За поребриком сказали про витоки Дніпра і нагадали, що вони знаходяться у Смоленській області. На цьому місці на слові "споконвічно" прокинулися білоруси. Як-не-як, Смоленськ – білоруське місто, і це визнавали навіть більшовики", – додав експерт.

Тишкевич нагадав, що СРРБ була проголошена саме у Смоленську, і саме Смоленськ як білоруське місто, підконтрольне на той час більшовикам, було першою столицею "радянської Білорусі". Отже, він має бути повернутий.

"Вельможні панове у Кремлі. Чудово, що ви заговорили про "споконвічні" землі. Нам чужого не треба – віддаєте Смоленськ із околицями, а потім ми спокійно вже самі повирішуємо з Україною, куди і як повинні текти води Дніпра, що бере початок на споконвічно білоруських землях і тече далі по споконвічно українських", – звернувся він до російських окупантів.

Білорусь хоче повернути Смоленськ "Пікабу"

Більше того, Тишкевич впевнений, що за такого розвитку подій проблема забезпечення тимчасово анексованого Криму прісною водою вирішиться сама собою.

"Крим? Ну так, там вода буде. За це Білорусь двома руками. І на сайті МЗС, і на картах, що видаються в Білорусі, півострів позначений як український і ніяк інакше. Тому, як розберуться українці з проявами політичного рейдерства, так і вода з'явиться. Більше того, якщо треба буде – білоруські будівельники візьмуть участь у тендерах на відновлення каналу – підубили ж його деякі скрєпні товариші. Канал – він любить воду, а не скрєпи і каміння з неба", – підсумував Тишкевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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