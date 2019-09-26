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27 вересня • оновлено в 19:38
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"Віддайте наші території!" Зеленський збентежив міністра Путіна різкою відповіддю

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Президент України Володимир Зеленський під час розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим зажадав негайного припинення війни на Донбасі.

Про це глава держави розповів журналістам на пресконференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

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Володимир Зеленський і Сергій Лавров

Володимир Зеленський і Сергій Лавров

За його словами, Лавров привітався з ним, сказав, що хоче познайомитися, і привітав із обміном. Водночас російський міністр зазначив: "Ми дуже хочемо, щоб закінчилася війна на Донбасі".

На що Зеленський відповів: "Так, будь ласка, наша сторона, ми робимо все, це наша країна, це наша земля. Якщо ви готові, то давайте закінчимо війну? Віддамо нам наші території, обміняємо людей. Я хочу припинити війну на Донбасі. Хочу зупинити вбивство наших людей, наших військових, наших громадян".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський зіграв вирішальну роль в обміні полоненими.

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Особи
Володимир Зеленський Сергій Лавров
Місце
Україна
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Симонов Леонид
Симонов Леонид
Ну зачем дразнить северного медведя! Крым уплыл в Россию по воле его жителей согласно РЕФЕРЕНДУМУ. Это воля народа.
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Ронович Рон
Ронович Рон
Нахрена им их территория, они с оставшейся не знают, что делать.
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Стрижаков Руслан
Стрижаков Руслан
Что не говори а вова п так и остается х...ло и его народишко мутанты
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