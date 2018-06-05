Відбити у РФ: США готуються взяти під контроль важливі території

США змінює географічні пріоритети в своїй військовій стратегії, орієнтованої на конкуренцію з Росією, і планує відродження 2-го флоту, щоб забезпечити контроль над Північною Атлантикою.

Особливо актуальним це питання стало на тлі збільшення там присутності російських підводних човнів, йдеться в звіті приватної американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, опублікованому на "апостроф".

Так, американські експерти вважають, що стратегія національної США від 2018 року, яка визначає протистояння з наддержавами як "головний виклик процвітанню і безпеці США", однозначно говорить про встановлення нових стратегічних пріоритетів.

"Північна Атлантика стала центральним театром дій в конкуренції з Росією, в результаті чого американські військові чиновники оголосили про плани відродити 2-й флот США, розформований у 2011 році. Головна місія 2-го флоту буде полягати в забезпеченні панування військово-морського флоту США в океані на тлі збільшення кількості вилазок туди російських підводних човнів. на півночі Атлантики Ісландія, що має стратегічне розташування для виявлення і перехоплення такої підводної діяльності, отримує підвищену увагу з боку СШ", - відзначають аналітики.

Нагадаємо, раніше приватна розвідка США оприлюднила список проблем Росії.