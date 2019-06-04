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Від "вічної дружби" до "жалюгідного лузера": з чим Трамп приїхав до Британії. Всі деталі візиту

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Президент США Дональд Трамп 3 червня прибув з триденним державним візитом до Великої Британії. Перший день завершився урочистим прийомом на його честь у Букінгемському палаці.

Трамп і королева Єлизавета II обмінялися компліментами, говорячи про "вічну дружбу" і "безпеку і процвітання обох народів", передає ВВС. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, було порушено тему Другої світової війни і співробітництва у цей час між двома країнами.

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Візит Дональда Трампа до Британії

Візит Дональда Трампа до Британії

"Військова машина нацистів скинула на цю країну, і прямо на це прекрасне місто, тисячі бомб. Один Букінгемський палац бомбили 16 раз. І в цей темний час ці люди показали світу, що означає бути британцем. Вони розчистили вулиці, вивісили в розбитих вікнах "Юніон Джек" [британський прапор] і продовжили боротьбу до переможного кінця. Їм була потрібна тільки перемога", – заявив Трамп.

Відзначимо, що візит Трампа припав на 75-і роковини висадки союзників у Нормандії, і президент США візьме участь в урочистостях з цієї нагоди. До речі, президента Росії Володимира Путіна на ці заходи вперше за 15 років не запросили.

Від "вічної дружби" до "жалюгідного лузера": з чим Трамп приїхав до Британії
Від "вічної дружби" до "жалюгідного лузера": з чим Трамп приїхав до Британії
Від "вічної дружби" до "жалюгідного лузера": з чим Трамп приїхав до Британії

Торгівля понад усе

Після промови Трампа на банкеті Білий дім випустив заяву, в якій вказав, що одна з цілей його візиту – розвиток торговельних зв'язків з Британією за допомогою укладення з нею торговельної угоди.

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"У лютому президент Трамп позначив мету – укласти амбіційну торговельну угоду з Британією після того, як вона покине Євросоюз. Будучи двома з п'яти найбільших світових економік, США і Британія отримають можливість отримати велику прибуток з розширеного торговельного та економічного співробітництва", – сказано в ньому .

На другий день візиту, 4 червня, Дональд Трамп за планом зустрінеться на Даунінг-стріт прем'єр-міністром Терезою Мей, яка йде у відставку, а 5 червня вони разом вирушать на південний берег Англії, в Портсмут, де разом з Еммануелем Макроном, Ангелою Меркель, іншими світовими лідерами і 300 ветеранами Другої світової війни візьмуть участь у церемоніях з нагоди 75-річчя висадки союзників у Нормандії.

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Від "вічної дружби" до "жалюгідного лузера": з чим Трамп приїхав до Британії
Від "вічної дружби" до "жалюгідного лузера": з чим Трамп приїхав до Британії
Від "вічної дружби" до "жалюгідного лузера": з чим Трамп приїхав до Британії

Не всі раді Трампу

4 червня в Лондоні анонсували великі протести. Організатори з "Коаліції Стоп Трамп" закликають людей зібратися на Трафальгарській площі, а потім переміщатися туди, куди попрямує кортеж президента США.

Не менш показовим є і той факт, що урочистий обід із Трампом і королевою відмовилася відвідувати герцогиня Сассекському Меган Маркл.

ЗМІ впевнені, справа в тому, що герцогиня Сассекська в період президентських виборів у США в 2017 році активно підтримувала кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон, виступаючи проти кандидатури Трампа.

Від "вічної дружби" до "жалюгідного лузера": з чим Трамп приїхав до Британії

Не може без скандалу

Кожна зарубіжна поїздка Трампа так чи інакше супроводжується скандалами і словесними суперечками. Цього разу він обізвав мера Лондона "жалюгідним лузером".

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"Садік Хан, за всіма статтями жахливо поганий мер, нерозумно вередує щодо візиту президента Сполучених Штатів, країни, яка є найголовнішою союзницею Сполученого Королівства. Жалюгідний лузер, краще б зайнявся злочинністю в Лондоні", – написав він у своєму Twitter на шляху до Лондона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа може відбутися після саміту G20, проведення якого заплановано на 28-29 червня.

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Особи
Дональд ТрампЄлизавета II
Місце
Великобританія
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Питон Каа
Питон Каа
Меркель тоже будет отмечать очередную годовщину высадки союзников в Нормандии? А Макрон что отмечать будет?
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