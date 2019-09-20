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20 вересня • оновлено в 11:28
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"Від України залишиться кілька шматків!" Захарова огризнулася на слова українського посла про розвал Росії

2.2т Читати матеріал російською

Речник МЗС Росії Марія Захарова вибухнула гнівом через тролінг посла України в Белграді Олександра Олександровича, який закликав світову спільноту посприяти розпаду Росії.

Їдку відповідь на його слова одіозна дипломат країни-агресора опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Слід зазначити, що український посол уточнив, що має на увазі не збройну агресію проти Росії, а економічні санкції проти неї. Він висловив переконання, що тільки це може подіяти на окупантів, адже цивілізовані переговори з ними приречені на провал.

Захарова, в свою чергу, вибухнула зустрічними погрозами про зникнення України як суверенної унітарної держави.

Марія Захарова

Марія Захарова

Скріншот відео

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"Навіщо по-остапівськи закликати закордон на допомогу? Представник Києва міг просто згадати власний досвід самознищення і розвалу країни. Ні військових дій, ні санкцій не було, навпаки, тільки фінансова і політична підтримка Заходу протягом десятиліть. А унітарна країна знаходиться в процесі, який може привести до розпаду держави, і від України залишаться кілька шматків. Але замість роботи над помилками, київська дипломатія знову шукає улюблені граблі", – огризнулася офіційний представник МЗС РФ, уїдливо додавши, що українські посли пишуть "єресь".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Какая страна, такой и мид. Гавкающая алкоголичка, конкурент сливного бачка скабеевой.
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Северг Олег
Северг Олег
Молодец ! Хорошо ответила. Чувствуется разница в интеллекте между русскими дипломатами и этими недоразвитыми украинцами, которым при нормальном раскладе была уготована судьба свиней пасти или в лучшем случае трактора ремонтировать в колхозах. А они в дипломаты полезли...
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
По числу эмигрантов Россия находится на третьем месте в мировом рейтинге (по данным 2017 года), обгоняя, например, неблагополучные страны вроде Пакистана и Сирии, а также самый густонаселенный Китай. Всего по миру насчитывается 10,6 млн уехавших россиян — это 7% от населения России и 4% от общего числа эмигрантов в глобальном масштабе.
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