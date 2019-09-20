"Від України залишиться кілька шматків!" Захарова огризнулася на слова українського посла про розвал Росії

Речник МЗС Росії Марія Захарова вибухнула гнівом через тролінг посла України в Белграді Олександра Олександровича, який закликав світову спільноту посприяти розпаду Росії.

Їдку відповідь на його слова одіозна дипломат країни-агресора опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Слід зазначити, що український посол уточнив, що має на увазі не збройну агресію проти Росії, а економічні санкції проти неї. Він висловив переконання, що тільки це може подіяти на окупантів, адже цивілізовані переговори з ними приречені на провал.

Захарова, в свою чергу, вибухнула зустрічними погрозами про зникнення України як суверенної унітарної держави.

Марія Захарова Скріншот відео

"Навіщо по-остапівськи закликати закордон на допомогу? Представник Києва міг просто згадати власний досвід самознищення і розвалу країни. Ні військових дій, ні санкцій не було, навпаки, тільки фінансова і політична підтримка Заходу протягом десятиліть. А унітарна країна знаходиться в процесі, який може привести до розпаду держави, і від України залишаться кілька шматків. Але замість роботи над помилками, київська дипломатія знову шукає улюблені граблі", – огризнулася офіційний представник МЗС РФ, уїдливо додавши, що українські посли пишуть "єресь".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

журналіст Роман Цимбалюк і Захарова влаштували публічну суперечку на брифінгу і в мережі. Приводом стало питання від українця про те, чи молилася вона коли-небудь за героїв "Новоросії".

Також Цимбалюк вступив в гостру дискусію із Захаровою через обміняного головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Крім того, він публічно зганьбив речника МЗС Росії і дорікнув їй неграмотнісю і незнанням правил російської мови.

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