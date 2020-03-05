Від Байдена зажадали пояснень щодо роботи сина в Україні

Старший сенатор США, республіканець Рон Джонсон заявив, що планує запросити дані, що стосуються діяльності сина кандидата в президенти США від демократів Джо Байдена – Хантера, і його роботи в українській енергетичній компанії Burisma Holdings.

Про це повідомляє The Daily Beast. За його словами, перемога Байдена за результатами "супервівторка" в США змусила Республіканську партію пригадати розслідування про ділові відносини його сина в Україні.

Відзначається, що законодавці-республіканці розробляють способи одержання нових відомостей про Байдена. Вони пояснюють це необхідністю переконатися в тому, що у громадян є вся інформація про потенційного кандидата на пост президента, щоб ухвалити об'єктивне рішення.

Джонсон заявив журналістам, що Байден раніше не дав адекватних відповідей про справи його сім'ї в Україні.

"Якби я був виборцем-демократом, я б хотів отримати відповідь на це питання, перш ніж проголосую", – пояснив він.

Прессекретар кампанії Байдена Ендрю Бейтс заявив, що президент США Дональд Трамп перебуває в жаху від того, що колишній віце-президент може стати його суперником на виборах. Крім того, заява Джонсона про розслідування щодо Байдена він назвав незграбною спробою маніпулювання виборцями.

Відзначимо, колишній віцепрезидент США Джо Байден упевнено лідирує вже в 10 штатах з 14 на масштабних внутрішньопартійних голосуваннях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2016 році колишній віце-президент США Джо Байден шантажував владу України відмовою в наданні $1 млрд кредитів. Його головною умовою для надання країні допомоги було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син Байдена – Хантер.

3 квітня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Пізніше Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за 6 годин звільнили генпрокурора.

У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.

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