Вибухи в Бейруті: український журналіст показав, як виглядає місто. Фото та відео

На вулицях Бейруті, де кілька днів тому прогриміли найпотужніші вибухи, стоїть "небачена спека і страшенний сморід".

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, який перебуває в столиці Лівану (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).

Наслідки вибухів в Бейруті. Telegram Андрія Цаплієнка

За його словами, рятувальники продовжують пошуки людей, які могли вижити. Однак знаходять в основному тіла загиблих.

Наслідки вибухів в Бейруті. Telegram Андрія Цаплієнка

"Працюємо на вулицях Бейрута біля порту. Небачена спека і страшенний сморід. Рятувальники шукають тих, хто, можливо, вижив. Але поки знаходять неживих. На сьогодні офіційна кількість загиблих 154 особи", – написав журналіст.

Наслідки вибухів в Бейруті. Telegram Андрія Цаплієнка

Наслідки вибухів в Бейруті. Telegram Андрія Цаплієнка

Наслідки вибухів в Бейруті. Telegram Андрія Цаплієнка

(Відео – Telegram Андрія Цаплієнка)

Telegram Андрія Цаплієнка

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