Вибухи в Бейруті: український журналіст показав, як виглядає місто. Фото та відео

Наслідки вибухів в Бейруті.
На вулицях Бейруті, де кілька днів тому прогриміли найпотужніші вибухи, стоїть "небачена спека і страшенний сморід".
Про це в своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, який перебуває в столиці Лівану (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).
Наслідки вибухів в Бейруті. Telegram Андрія Цаплієнка
За його словами, рятувальники продовжують пошуки людей, які могли вижити. Однак знаходять в основному тіла загиблих.
Наслідки вибухів в Бейруті. Telegram Андрія Цаплієнка
"Працюємо на вулицях Бейрута біля порту. Небачена спека і страшенний сморід. Рятувальники шукають тих, хто, можливо, вижив. Але поки знаходять неживих. На сьогодні офіційна кількість загиблих 154 особи", – написав журналіст.
Наслідки вибухів в Бейруті. Telegram Андрія Цаплієнка
Наслідки вибухів в Бейруті. Telegram Андрія Цаплієнка
Наслідки вибухів в Бейруті. Telegram Андрія Цаплієнка
(Відео – Telegram Андрія Цаплієнка)
Telegram Андрія Цаплієнка
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту.
Руйнування міста показали з висоти пташиного польоту. Самі вибухи також потрапили на весільне відео.
Також з'явилися фото, на яких показані наслідки вибухів.