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Вибухи українських літаків в Лівії: розкрито задум Росії

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Знищення в аеропорту Місурати в Лівії літака Іл-76 з гуманітарним вантажем – це чергова спроба Росії дискредитувати Україну і звинуватити її в торгівлі зброєю.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін. Він нагадав, що це вже третій транспортний літак українських авіакомпаній, підірваний в Лівії за останній час.

Трохи раніше два Іл-76 були знищені в аеропорту Аль-Джуфра, тоді загинув льотчик з Мелітополя.

Як вважає Золотухін, всі три інциденти пов'язані між собою.

"Є всі підстави вважати, що без Кремля там не обійшлося", – переконаний він.

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Золотухін зауважив, що в перших новинах про Іл-76, які з'явилися в російських блогах, містився меседж про те, що ці літаки перевозили зброю.

"Ми багато разів фіксували, що в медіа постійно з'являється інформація, що звинувачує Україну в незаконній торгівлі зброєю, яка вигадується і підтасовується Російською Федерацією. А після того, як словам перестали вірити, РФ дійсно влаштовує провокації, щоб підкріпити таку інформацію якимись "аргументами", – розповів експерт.

"Російська сторона намагається використати будь-які кейси, будь-яку інформацію, щоб сказати – дивіться, Україна знову постачає зброю. І це триває останні 10 років", – наголосив він.

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За словами чиновника, Росія на цьому не зупиниться і від неї можна очікувати нових провокацій.

"Навіть міжнародні видання, такі як Bloomberg чи Agence France-Presse, вже вийшли із заголовками про те, що, за інформацією лівійських військових – які частково підконтрольні Кремлю – це був український літак, який перевозив зброю. Що є фейковою інформацією", – констатував Золотухін.

При цьому він звернув увагу, що від держави Україна в Лівію не відправлялися ні цивільні, ні військові літаки.

"Це приватні літаки, які належать приватним особам. У рамках українського та міжнародного законодавства у них є право надавати послуги, в тому числі організаціям Червоного Хреста і Півмісяця. Жодного ембарго вони не порушували", – пояснив заступник міністра.

Вибух Іл-76 в Лівії

Вибух Іл-76 в Лівії

Twitter / afrigatenews

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 липня в Лівії під час ракетного обстрілу знищили два військово-транспортні літаки Іл-76, які вірогідно належали приватній українській компанії.

6 серпня за схожим сценарієм за допомогою дронів підірвали літак Іл-76ТД в аеропорту міста Місурата.

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Теми
Російсько-український конфлікт Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Дмитро Золотухін
Місце
Лівія
Теги
Росія літак війна
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Русинов Алексей
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Майданутый идиот!
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