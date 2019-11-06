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6 листопада • оновлено в 12:00
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Вибори в США: Пентагон зробив Росії жорстке попередження

1.7т Читати матеріал російською

У вибори президента США у 2020 році можуть втрутитися Росія, Китай, Іран і низка інших "недружніх іноземних" держав.

Таку заяву на сайті Пентагону опублікували глави Міністерства юстиції, Міністерства оборони, Міністерства національної безпеки, директор Національної розвідки, ФБР, АНБ і Агентства кібербезпеки і захисту інфраструктури.

Повідомляється, що перераховані вище країни можуть впливати "за допомогою різноманітних засобів, включно з кампаніями в соціальних медіа, операціями з дезінформації або руйнівними кібератаками на федеральну і локальну виборчу інфраструктуру".

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Водночас у Міноборони США підкреслили, що наразі в Штатах не спостерігається ознак зламів виборчої інфраструктури, що могли б вплинути на голосування. Однак спецслужби провадять пошуки ймовірних загроз.

Американців закликали бути пильними і повідомляти про всі підозри в місцеві відділення виборчих органів, ФБР і Міністерство національної безпеки.

Пентагон

Пентагон

Як повідомляв OBOZREVATEL, засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що Росія, Іран і Китай збираються втрутитися у вибори президента США в 2020 році.

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Місце
США
Теги
Пентагон Выборы Президента
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"недружественных иностранных стран"... Шедеврально!
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Я слышал,что селюков дрючат за выборы.Ошибался наверно.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Х0хлы, это называется не "жесткое предупреждение", а предположение, причем ни на чем не основанное.
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
И снова проходил мимо, то Обоз.Ниже новость про Литву,так я в дрож ударился,прочтя заголовок.
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