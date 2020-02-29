Лідером гонки за висунення в президенти США від Демократичної партії може стати 78-річний сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, який називає себе "демократичною соціалістом".

Як повідомила "Медуза", у кандидата з його радикальною програмою є шанси перемогти Дональда Трампа на виборах у листопаді 2020 року. При цьому формально він навіть не є членом Демократичної партії.

Відповідно до соцопитувань, у Сандерса є шанси "обставити" демократа, колишнього американського віце-президента Джо Байдена.

Раніше, на виборах 2016 року, Сандерс без великих пожертвувань на кампанію мало не переміг на праймеріз Хілларі Клінтон. Партійні лідери тоді допомогли висуванню останньої.

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Берні Сандерс Defend Democracy Press

Про беззастережне лідерство Сандерса в нинішній президентській кампанії заговорили після того, як він виграв на праймеріз двічі поспіль: у Нью-Гемпширі 11 лютого і в Неваді 22 лютого, а також особливо впевнено виступив на демократичних дебатах 25 лютого.

Це були останні теледебати перед "супервівторком" 3 березня, на яких буде голосувати майже третина країни: 14 штатів, включаючи найбільший демократичний – Каліфорнію.

Під час теледебатів ексмер Нью-Йорка Майк Блумберг згадав, що Сандерса напередодні викликали в ЦРУ, де попередили: в дискусіях про ініціативи Сандерса в інтернеті йому "підіграють" агресивні тролі, що ображають опонентів, слід яких веде в Росію.

"Путін думає, що Трамп повинен бути президентом США – і тому Росія допомагає вам виграти номінацію [від демократів]: щоб ви йому програли", – сказав Блумберг.

Сандерс на це відповів, що Блумберг свого часу публічно захоплювався чинним головою КНР Сі Цзіньпіном.

У програмі Сандерса – безкоштовна медицина і освіта в коледжах і багатьох університетах, прощення боргів за навчання, масове будівництво соціального житла, безкоштовні дитячі сади, дуже багато податків для корпорацій і фізичних осіб із доходом понад 250 тисяч доларів на рік.

Серед інших ідей: законодавче обмеження процентних ставок по кредитах, дозвіл надавати банківські послуги всім поштовим відділенням, введення обов'язку для провайдерів мати дешеві базові тарифи на широкосмуговий доступ в інтернет і будівництво публічних високошвидкісних мереж.

Крім іншого, Сандерс обіцяє "прибрати гроші великого бізнесу з політики". Він також пропонує заборонити смертну кару та приватні в'язниці.

У перші сто днів після президентства політик обіцяє легалізувати марихуану на федеральному рівні, скасувати всі вироки, пов'язані з її протизаконним обігом, і переконатися, що райони, які найбільше постраждали від колишньої політики, отримають свою частку в легальному обороті канабісу.

Критики пригадують Сандерсу, що в 1988 році, будучи мером містечка Берлінгтон у Вермонті, він їздив до СРСР. У Ярославлі його зводили в театр із дуже дешевими квитками, в Москві він покатався на метро і відвідав виступи танцювальних колективів. Після 10-денного візиту Сандерс провів годинну пресконференцію, де захоплювався побаченим.

Під час нинішньої кампанії його звинуватили в тому, що він не зустрівся з жодним дисидентом і нічого не запитав про ГУЛАГ.

Як писав OBOZREVATEL, у США 3 лютого стартували праймеріз Демократичної партії перед президентськими виборами, які мають відбутися в листопаді 2020 року.

Реально на висунення можуть претендувати шестеро кандидатів. Усі вони – противники стабілізації відносин із Росією.

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