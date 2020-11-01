Люди Трампа "повним ходом" готуються до передачі влади Байдену – СNN

Близькі до глави США Дональда Трампа співробітники Білого дому нібито таємно опрацьовують схему передачі влади кандидату в президенти від Демократичної партії Джозефу Байдену.

Йдеться про десятки працівників адміністрації Трампа. Про це з посиланням на власні джерела заявив телеканал СNN

За даними журналістів, керівник апарату Білого дому Марк Медоуз і помічник Трампа Крістофер Ліддел, що відповідає за політичну координацію в резиденції, вже кілька місяців співпрацюють із виборчим штабом Байдена. Вони нібито готуються передати владу конкуренту Трампа після виборів "максимально безболісно" для державного апарату.

Попередньо, перехідна команда демократа вже налічує не менше 150 осіб і в разі перемоги опонента Трампа збільшиться до 300 до моменту інавгурації нового президента США.

У СNN зазначили, що представники Байдена готуються до найгіршого сценарію подій, при якому Трамп оскаржить результати голосування, якщо вони складуться не на його користь, і не погодиться визнати результати виборів президента.

"Трамп поставив під сумнів мирну передачу влади, але підготовка до неї йде повним ходом", – сказано в статті.

Повідомляється, що ці особи працюють дистанційно, проте реально базуються в будівлі Міністерства торгівлі США у Вашингтоні. У сферу їхньої компетенції входять кадрові перестановки в складі уряду, формування списків кандидатів на ті чи інші посади, підготовка проєктів перших президентських указів Байдена після вступу на посаду.

Сам кандидат від демократів нібито добре обізнаний про таку роботу, але не збирається приймати жодних серйозних кадрових рішень, поки не переконається в результаті виборів. Журналісти зазначили, що така позиція політика пояснюється його забобонністю.

Нагадаємо, вибори президента США призначені на вівторок, 3 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, професор політології техаського Університету A&M Джордж Едвардс вважає, що чинний президент США Дональд Трамп програє майбутні вибори. За його прогнозом, розрив між основними претендентами на пост глави держави може досягти 10 мільйонів голосів.