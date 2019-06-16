"Вибити Росію з Дністра": у Придністров'ї запанікували через "хитрий план" Додона

Західні країни наполягатимуть на реінтеграції Придністров'я і Молдови, щоб домогтися виведення з берегів Дністра російських військ.

Про це в Facebook написав депутат парламенту Придністров'я, політолог Андрій Сафонов. "Тужливий хор затягнув: "Молдовські олігархи скидаються, приходить черга придністровських!". На ділі перед нами – замовлення: вселити Росії ідею підпорядкування Придністров'я Молдові, після чого вибити Росію з Дністра. Видалити війська Росії – в першу чергу", – пише на своїй сторінці Сафонов.

Він вважає, що це замовлення "нездійсненне". На його думку, в Росії відомо, що всі політики Молдови виступають або за "вивід", або за "евакуацію" російських солдатів і офіцерів з Придністров'я, прикриваючись гаслом т.зв. "Конституційного нейтралітету".

"Без російських солдатів і Молдова, і Придністров'я опиняться під контролем США і Румунії. Американці і румуни без російської противаги намагатимуться замкнути навколо Росії "вогняну дугу" з ворожих їй режимів", – пише Сафонов.

Російські військові на навчаннях в Придністров'ї Ava.md

На думку політолога, нинішні провідні політики Молдавії хотіли б включити Придністров'є до складу унітарної країни, тому вони категорично заперечують ідею федералізації.

"Навіть якби якимось дивом всі політики Молдови – від Санду до Додона – сказали федералізації "так! ", То це означало б, що проводиться вона буде в рамках зазначеної Угоди та без російських військ. Зрозуміло, і без участі в євразійському інтеграційному проекті.

Федералізація означала б не тільки ліквідацію Придністровської державності, але і вихід Росії з південного заходу колишнього Радянського Союзу. Ось чому Придністровська Молдавська Республіка була, є і залишиться незалежною державою", – підкреслив депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 червня Конституційний суд Молдови переглянув і анулював свої рішення, які стосувалися розпуску парламенту, проведення дострокових виборів 6 вересня і ставили під сумнів законність уряду Майї Санду.

У зв'язку з політичною кризою Молдову масово покидають бізнесмени і політики.

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