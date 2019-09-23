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24 вересня • оновлено в 00:33
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"Ви вкрали моє дитинство!" Юна екоактивістка зі Швеції розгромила світових лідерів в ООН. Вражаюче відео

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Шістнадцятирічна школярка зі Швеції Грета Тунберг, завдяки якій планета вийшла на наймасштабніший марш за клімат, виступила з потужною заявою до світових лідерів.

Дівчинку запросили на саміт ООН із клімату. Відео емоційної промови активістки опублікували на сторінці організації в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Моє послання полягає в тому, що ми стежимо за вами. Це все неправильно. Я зараз повинна просто ходити в школу по інший бік океану. Тепер ви вирішили звернутися до нас, молодих людей, за надією. Так як ви смієте? Ви вкрали мої мрії, моє дитинство вашими порожніми заявами! Люди страждають, люди вмирають, гинуть екосистеми, багато видів на межі зникнення, а все, про що можете говорити вице гроші і казки про зростання економіки!" – обурилася юна екозахисниця.

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Грета Тунберг розгромила світових лідерів в ООН

Грета Тунберг розгромила світових лідерів в ООН

vox.com

Грета зі сльозами на очах закликала світових лідерів припинити заявляти, що вони роблять достатньо для боротьби із забрудненням навколишнього середовища.

"Протягом 30 років наука гранично ясно вказувала на небезпеку глобального потепління. Ви говорите, що розумієте, наскільки серйозною є проблема. Але я відмовляюся вірити в це: якби ви все розуміли і продовжували діяти, це було б злочином", – сказала вона.

Трамп на саміті з питань клімату

Трамп на саміті з питань клімату

SkyNews

"Ви підводите нас. Але ми починаємо розуміти, що ви зрадники. На вас звернені погляди майбутніх поколінь. І якщо ви нас обдурите, ми ніколи не пробачимо. Світ прокидається. Зміни наступають, хочете ви цього чи ні", – підсумувала вона.

Грета Тунберг розгромила світових лідерів в ООН

Грета Тунберг розгромила світових лідерів в ООН

vox.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вперше в історії в ООН оголосили надзвичайну кліматичну ситуацію.

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Тема
Глобальне потепління
Тег
клімат
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Нашли дурочку, на вешали лапши на уши, - а той лишь - бы школу прогуливать! А страшилка - настоящая гэйропэйка...
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Федоров Федор
Федоров Федор
Да сцали они на тебя с большой колокольни. Когда злобную карлицу Олбрайт, бывшую в свое время госсекретарем США спросили..... "Мы слышали, что от санкций против Ирака погибло больше полумиллиона детей. Больше, чем в Хиросиме. И как вы думаете, оправдано ли это?..... Олбрайт: Я думаю, это очень сложный выбор. Но я считаю, что это оправдано."......О чем блеет эта жертва пиара, взывая к совести этих людей?
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