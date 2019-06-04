"Ви д*біл?!" На росТБ влаштували скандал через одіозного українця

На російському пропагандистському телебаченні спалахнув скандал через висловлювання одіозного одеського письменника Всеволода Непогодіна про знесений пам'ятник маршалу СРСР Георгію Жукову в Харкові.

Українця обізвали божевільним рупори кремлівської пропаганди Ольга Скабєєва і Євген Попов. Це сталося в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Суперечка почалася з того, що Непогодін у відповідь на обурення росіян про знесення пам'ятника Жукову дорікнув їх забороною деяких сцен з фільму "Рокетмен" про Елтона Джона.

Ольга Скабєєва

"У п'ятницю Росія отримала дуже велику геополітичну ганьбу. Тому я вважаю, що на місці пам'ятника Жукову має бути поставлений прижиттєвий пам'ятник Елтону Джону, як він займається вільним коханням. Ви заборонили з фільму про Елтона Джона найцікавіші сцени! Замість Жукова поставити Елтона Джона, щоб ви задихнулися, щоб піна з рота йшла! Ось це буде перемога наша!" – вигукнув в істериці письменник.

Після цього на нього накинулися розлючені ведучі програми, які не добирали слів на адресу українця.

"Ви розумієте, що ви зараз виступаєте, як Петрушка, а також, як ідіот, ну, або дуже на нього схожі?! Ви зараз викликаєте, якщо ввічливо висловлюватися, то посмішку, а якщо називати речі своїми іменами, то відразу", – скипіла Скабєєва. "Ви дебіл, вибачте?" – обізвав його Попов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно російський топ-пропагандист Володимир Соловйов вигнав зі студії Непогодіна через слова про Степана Бандеру. Суперечка між ведучим та українським експертом виникла під час обговорення Збройних сил України, яких росіянин нахабно обізвав "нацистською сволотою".

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