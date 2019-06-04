ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Ви д*біл?!" На росТБ влаштували скандал через одіозного українця

3.5тЧитати матеріал російською

На російському пропагандистському телебаченні спалахнув скандал через висловлювання одіозного одеського письменника Всеволода Непогодіна про знесений пам'ятник маршалу СРСР Георгію Жукову в Харкові.

Українця обізвали божевільним рупори кремлівської пропаганди Ольга Скабєєва і Євген Попов. Це сталося в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Суперечка почалася з того, що Непогодін у відповідь на обурення росіян про знесення пам'ятника Жукову дорікнув їх забороною деяких сцен з фільму "Рокетмен" про Елтона Джона.

Новини
''Д*унецьке б*дло!'' Одіозні письменники влаштували публічну суперечку після поїздки в Росію

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

"У п'ятницю Росія отримала дуже велику геополітичну ганьбу. Тому я вважаю, що на місці пам'ятника Жукову має бути поставлений прижиттєвий пам'ятник Елтону Джону, як він займається вільним коханням. Ви заборонили з фільму про Елтона Джона найцікавіші сцени! Замість Жукова поставити Елтона Джона, щоб ви задихнулися, щоб піна з рота йшла! Ось це буде перемога наша!" – вигукнув в істериці письменник.

Після цього на нього накинулися розлючені ведучі програми, які не добирали слів на адресу українця.

"Ви розумієте, що ви зараз виступаєте, як Петрушка, а також, як ідіот, ну, або дуже на нього схожі?! Ви зараз викликаєте, якщо ввічливо висловлюватися, то посмішку, а якщо називати речі своїми іменами, то відразу", – скипіла Скабєєва. "Ви дебіл, вибачте?" – обізвав його Попов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно російський топ-пропагандист Володимир Соловйов вигнав зі студії Непогодіна через слова про Степана Бандеру. Суперечка між ведучим та українським експертом виникла під час обговорення Збройних сил України, яких росіянин нахабно обізвав "нацистською сволотою".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особи
Ольга СкабєєваВсеволод Непогодін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
6
28
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
у сливного бачка вафельник токо в студии открывается а когда у франции эту мразь уями облаживали то язик в опу затянуло,и не сдохли еще
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Иванов Ваня
Иванов Ваня
А еще говорят, что если женщине с крысинным лицом отрезать голову, то она еще 3 дня будет ругать Украину
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Shatkovsky Nikolay
Shatkovsky Nikolay
А с кем Элтон Джон будет в паре?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Борисс Робот
Борисс Робот
Shatkovsky Nikolay, с Путлером... или тебе больше нравиться Медведев...???
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки