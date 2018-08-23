"Входьте до складу Росії!" На КремльТБ зазіхнули на два міста країни ЄС

Кремлівський пропагандист, завідувач кафедри міжнародних відносин і дипломатії Московського гуманітарного університету Микола Платошкін заявив, що у відповідь на наміри Литви отримати компенсацію за роки радянської окупації Росія повинна позбавити країну таких міст, як Клайпеда і Вільнюс (щоб подивитися відео доскрольте сторінку до кінця).

Свою пропозицію він мотивував тим, що вони нібито були подарунком диктатора Йосипа Сталіна. Окупаційну риторику щодо країни Європейського союзу Платошкін озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

Свою відірвану від реальності промову посіпака злочинного кремлівського режиму почав із проведення аналогії між референдумом про розпад СРСР у 1991 році і тим, про який зараз мріють окупанти Донбасу.

"Є одна потужна європейська держава Україна, яка критикує, наприклад, пропозицію Трампа про проведення референдуму на Донбасі, кажучи, що референдум про відокремлення якоїсь частини України може бути проведений лише на всій території країни. У нас такий референдум був 17 березня 1991 року, коли 77% населення СРСР висловилося за збереження СРСР. Тому якщо ми все це висловимо в міжнародних судах, значить, Литва втрачає Клайпеду гарантовано, Вільнюс гарантовано. Вони не розплатяться ніколи. Тож, хлопці, швидше до суду, ми чекаємо вас", - нахабно висловився Платошкін.

Його нездорові роздуми підтримала і ведуча передачі Ольга Скабеєва, яка уїдливо зазначила, отримати матеріальну компенсацію Литва може тільки у вигляді повного входження до складу сучасного агресора.

"Або по-доброму входите до складу Росії, щоб хоч якось все це компенсувати", - їдко підсумувала вона нахабний випад пропагандистів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Литви Даля Грібаускайте яскраво приструнила кремлівських пропагандистів на саміті НАТО в Брюсселі, які намагалися витягти з неї слова про те, що її країна боїться Росію. Крім того, вона дорікнула країні-агресору нагнітанням войовничої обстановки в світі.