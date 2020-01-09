Я уже устал читать версии по поводу падения Боинга.

Давайте определим тезисы, что есть в сухом остатке.

1) Борт был почти новым, экипаж был опытным. Вероятность технической поломки минимальна.

2) Предварительно, доказательств что самолет был атакован средствами ПВО нет. Не плодите фейки.

3) Вероятность того что самолет атакован системами ПВО конечно есть. Тем более на эту дату, когда в стране происходили чрезвычайные события. Не надо недооценивать человечскую панику и сумбур. Любой дурак с "Иглой" мог на хипеше шарахнуть ракету в двигатель самолета. Мало ли какие военизированные подразделения шатались там в ожидании третьей мировой, какое оружие у них было и что им там привиделось.

4) Если самолет был атакован, то следствие это определит.

5) Если самолет был действительно сбит, Иран будет до последнего выдавать произошедшее как техническую поломку. Это логично, они будут блюсти свои интересы. Очень странно бы было если бы сейчас там кто то вышел и сказал: - Да, это мы сбили самолет, ну бывает, чё.

Потому воспринимайте их как заинтересованную сторону.

6) В СМИ сейчас много фейков. Видна рука "диспетчера Карлоса". Если кто-то вбрасывает фейки - значит это кому-то надо. И нам с ним точно не по пути. Не плодите фейки.

7) Соболезнование семьям погибшим. Ужасная трагедия. Держитесь...И украинцы, и граждане других стран.

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