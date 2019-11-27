"Велосипед Зеленського поступається": у Японії потужно потролили командувача ВМФ Росії

У Японії головнокомандувач Військово-морських сил країни влаштував публічний тролінг своєму колезі з Росії. Під час офіційної зустрічі він сфотографувався з гостем на тлі портрета адмірала Хейкатіро Того.

Саме під його керівництвом завдали нищівної поразки російській другій ескадрі Тихоокеанського флоту в Цусімській битві під час Російсько-японської війни 1904-1905 років. На цей нюанс звернув увагу координатор "Інформаційного спротиву", військовий експерт Костянтин Машовець на своїй сторінці у Facebook.

"Японці – претенденти на звання "тролінг року". Зліва – головком ВМС Японії, праворуч – головком ВМФ Мордора. Ну, а по центру – адмірал Хейкатіро Того. Ага, той самий, який назву Цусіма зробив загальною", – пояснив він.

Командувачі ВМФ Японії та Росії Facebook Костянтина Машовця

"Можна було ще модельку крейсера другого рангу "Соя" (потоплений російський корабель "Варяг", який Японія підійняла, відремонтувала і перейменувала. – Ред.) поставити позаду на комод для "контрольного" в голову. Думаю, естонський велосипед цьому істотно поступається", – прокоментував Машовець дотепне фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президентка Естонії Керсті Кальюлайд також влаштувала дотепний тролінг українському лідеру Володимиру Зеленському. Вона подарувала йому іменний велосипед і банку меду. Незвичайний презент політикиня піднесла йому під час офіційного візиту президента України в Таллінн 26 листопада.

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