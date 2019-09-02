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2 вересня • оновлено в 23:36
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Британія заступилася за Україну перед Путіним: дипломат зробила заяву

1.7т Читати матеріал російською

Великобританія підтвердила незмінну підтримку України в боротьбі з російським агресором на Донбасі.

Відповідну заяву зробила посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Києві Мелінда Сіммонс, передає пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Позицію Лондона озвучила вона під час вручення копій вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ із питань європейської інтеграції Олені Зеркаль.

"Великобританія налаштована розширювати і диверсифікувати програми технічної допомоги Україні з особливим наголосом на розвиток регіонів, які страждають від російської агресії", – зазначила Сіммонс.

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Британія заступилася за Україну перед Путіним

Британія заступилася за Україну перед Путіним

Пресслужба МЗС

Дипломат підтвердила готовність надати політичну і практичну підтримку Україні, перш за все в питанні врегулювання ситуації на Донбасі, викликаної російською агресією.

Зеркаль у свою чергу подякувала за надану недавно чітку позицію офіційного Лондона про відсутність на сьогодні підстав для повернення Росії до G7 і запросила британську сторону до більш тісної взаємодії в питанні децентралізації в Україні та розвитку місцевих громад.

Британія пообіцяла Україні допомогу на Донбасі

Британія пообіцяла Україні допомогу на Донбасі

Пресслужба МЗС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі застерегли країни Європейського Союзу від подальшого зближення з Росією, що може допомогти їй уникнути покарання за агресію щодо України.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Олена Зеркаль
Місце
Великобританія
Тег
Донбас
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Это что за британская шлюха?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ишевский Константин, так то оно да. Какая-то британская... Другое дело ты! Безродная шлюха с помойки! Никаких тебе признаков родословной! Просто расейская помойная шлюха!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Что ещё лохлу для счастья надо, что бы хозяин не забывал и иногда хвалил)))))
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