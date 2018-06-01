"Великий, я у нього вчуся": Кончаловський "облизав" Путіна на КремльТБ

Відомий російський кінорежисер Андрій Кончаловський розхвалив президента РФ Володимира Путіна в ефірі пропагандистського ток-шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим на телеканалі "Росія-1".

"Путін - це великий стратег. І потім, здатність не відповідати на якісь речі, я у нього, в якомусь сенсі вчуся. Відхилити, не гавкати у відповідь. Терпіння - це вища якість", - сказав він.

У мережі заява режисера викликала критику з боку користувачів.

"Кончаловський робить мін*т Путіну в прямому ефірі", - позначив заяву режисера блогер Михайло Голуб в описі до фрагменту відео.

Кончаловський робить мінет Путіну в прямому ефірі pic.twitter.com/MfKiGOFtQo - Mikhail Golub (@golub) 1 червня 2018 р.

"Син гів*юка, брат гів*юка. Гени пальцем не зітреш", - написала Мадам Грицацуєва.

Син гімнюка, брат гівнюка 🤢🤮

Гени пальцем не зітреш.

Кончаловський:

"Путін - великий стратег. Здатність не відповідати на якісь речі, не гавкати у відповідь, терпіння - це вища якість справжнього бійця. Я у нього в цьому сенсі вчуся." pic.twitter.com/VRz0AhPJJy - Мадам Грицацуєва (@MGritsatsueva) 1 червня 2018 р.

Також, користувачі назвали Кончаловського "бездарем".

"Кончаловський - нездара, як і його творчість", "А який з цього висновок? Що нам багато свободи не треба? Що в нашій культурі немає завищених потреб у свободі? Кончаловський у нас останнім часом "скрєпник", - написали в мережі.

"Нда... їсти захочеш, не так заспіваєш. Старий безпринципний ган*он! Там пів країни таки. Так що чому дивуватися", - обурилися користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кончаловський вже потрапляв у скандал через свої висловлювання. У серпні 2017 року режисер заявив, що не співчуває своєму колезі Кирилу Серебренникову, якого московський суд відправив під домашній арешт за звинуваченням у привласненні бюджетних грошей. Це викликало масу критики в мережі.