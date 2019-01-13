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Вдарили ножем прямо на сцені: в Польщі відбувся жорстокий напад на мера Гданська

1.4тЧитати матеріал російською

У Польщі під час благодійного концерну невідомий напав на мера Гданська Павла Адамовича і вдарив його ножем.

Як передає портал Onet, це сталося прямо на сцені (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

Під час заходу туди вибіг чоловік і почав кричати, що за правління попереднього уряду був незаконно засуджений до тюремного ув'язнення.

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Зав'язалася штовханина, під час якої чиновник отримав ножове поранення.

Повідомляється, що мера Гданська протягом тривалого часу реанімували на сцені, потім перевезли в лікарню медичного університету. Стан потерпілого оцінили як вкрай важкий, йому знадобилася операція.

Вдарили ножем прямо на сцені: в Польщі відбувся жорстокий напад на мера Гданська

AFP

За даними ЗМІ, злочинець затриманий поліцією, його особа встановлена. Це 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Повідомляється, що у зловмисника було виявлено бейдж "Преса".

Павло Адамович

Павло Адамович

onet.pl

Як писав OBOZREVATEL, раніше кортеж президента Польщі ледь не вбив дитину на дорозі.

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Тема
Кримінал
Місце
ПольщаГданськ
Теги
видеофотографии
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