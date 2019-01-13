Вдарили ножем прямо на сцені: в Польщі відбувся жорстокий напад на мера Гданська

У Польщі під час благодійного концерну невідомий напав на мера Гданська Павла Адамовича і вдарив його ножем.

Як передає портал Onet, це сталося прямо на сцені (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

Під час заходу туди вибіг чоловік і почав кричати, що за правління попереднього уряду був незаконно засуджений до тюремного ув'язнення.

Зав'язалася штовханина, під час якої чиновник отримав ножове поранення.

Повідомляється, що мера Гданська протягом тривалого часу реанімували на сцені, потім перевезли в лікарню медичного університету. Стан потерпілого оцінили як вкрай важкий, йому знадобилася операція.

AFP

За даними ЗМІ, злочинець затриманий поліцією, його особа встановлена. Це 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Повідомляється, що у зловмисника було виявлено бейдж "Преса".

Павло Адамович onet.pl

Як писав OBOZREVATEL, раніше кортеж президента Польщі ледь не вбив дитину на дорозі.

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